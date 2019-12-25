Национальный план развития предусматривает уменьшение безработицы

Авторы плана подчеркивают, что в последние годы в Латвии растет число трудоустроенных жителей, однако растет и число вакансий, что приводит к несоответствию предложения и спроса на рабочую силу. Также в Латвии сохраняются существенные различия рынка труда в зависимости от региона.

Таким образом, важное значение для развития рынка труда будет иметь доступность рабочей силы, которую предполагается обеспечить посредством полноценного использования потенциала существующего человеческого капитала и целевого привлечения квалифицированной иностранной рабочей силы в соответствии со спросом на рынке труда. Особенное внимание также планируется уделить целевым мероприятиям по увеличению занятости в группах населения с повышенным риском безработицы.

Согласно НПР2027, уровень занятости в возрастной группе от 20 до 64 лет к 2027 году мог бы подняться до 79,5%. По данным 2018 года, он составляет 76,8%.

В Риге уровень занятости планируется повысить с 75,8% до 78%, в Рижском районе - с 75,7% до 78%, в Видземе - с 70,1% до 75%, в Курземе - с 69,1% до 70%, в Земгале - с 68,1% до 70%, а в Латгале - с 63,7% до 67%.

Планируется также повысить уровень занятости в возрастной группе от 65 до 74 лет до 26%. По данным 2018 года, он составляет 18%.

Кроме того, к 2027 году предполагается уменьшить уровень долгосрочной безработицы в возрастной группе от 15 до 74 лет до 1,4%. По данным 2018 года, он составляет 3,1%.