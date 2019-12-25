Ср, 25.12.2019
Моя же основная цель, которую я поставила для себя, для Вани - максимально сделать все, чтобы он мог жить максимально самостоятельно. Наталья, мама Вани, у которого детский церебральный паралич
1

Елгавчанину, зарубившему собаку во дворе многоэтажки, дали два месяца тюрьмы

Иллюстративное фото

ФОТО: Unsplash

Земгальский районный суд в Елгаве присудил два месяца тюремного заключения мужчине, который зарубил свою собаку топором, говорится в тексте публично доступного анонимизированного решения суда.

Согласно тексту приговора, осужденный мужчина 27 апреля этого года около 13:10, находясь в состоянии алкогольного опьянения, без какого-либо мотива или обоснованной причины взял топор и во дворе жилого многоквартирного дома убил свою собаку.

Он нанес животному не менее семи ударов по голове.

Таким образом мужчина нарушил 1-й пункт 1-й части 4-й статьи закона о защите животных, который запрещает жестокое обращение с животными, за исключением определенных в законе случаев, а также совершил преступление, предусмотренное 2-й частью 230-й статьи Уголовного закона, которая запрещает жестокое обращение с животными в публичных местах.

Суд приговорил мужчину к лишению свободы на срок в два месяца и пробационному надзору на срок в 1,5 года.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ