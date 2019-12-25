Хабиба Нурмагомедова в очередной раз отказались признавать бойцом десятилетия

Издание MMA Fighting опубликовало рейтинг лучших бойцов смешанного стиля за последнее десятилетие. Первое место в списке занял действующий обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полутяжелом весе Джон Джонс из США.
Вторую строчку занял представитель России Хабиб Нурмагомедов, который в этом десятилетии одержал 21 победу в 21 поединке.
В свою очередь на третье место журналисты поставили еще одного представителя США Дэниэла Кормье, который летом этого года потерял чемпионский титул UFC в тяжелой категории, пишет Lenta.ru.
Тройку лучших бойцов десятилетия также опубликовал ESPN. Помимо Джонса и Нурмагомедова, в нее вошел американец Деметриус Джонсон, бывший чемпион UFC в наилегчайшей категории.
20 декабря свой рейтинг составили журналисты MMA Junkie. Они также отказались ставить Нурмагомедова на первое место: он занял восьмую строчку.