Ср, 25.12.2019
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Хабиба Нурмагомедова в очередной раз отказались признавать бойцом десятилетия

Хабиб Нурмагомедов

ФОТО: AFP/LETA

Издание MMA Fighting опубликовало рейтинг лучших бойцов смешанного стиля за последнее десятилетие. Первое место в списке занял действующий обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полутяжелом весе Джон Джонс из США.

Вторую строчку занял представитель России Хабиб Нурмагомедов, который в этом десятилетии одержал 21 победу в 21 поединке.

В свою очередь на третье место журналисты поставили еще одного представителя США Дэниэла Кормье, который летом этого года потерял чемпионский титул UFC в тяжелой категории, пишет Lenta.ru.

Тройку лучших бойцов десятилетия также опубликовал ESPN. Помимо Джонса и Нурмагомедова, в нее вошел американец Деметриус Джонсон, бывший чемпион UFC в наилегчайшей категории.

20 декабря свой рейтинг составили журналисты MMA Junkie. Они также отказались ставить Нурмагомедова на первое место: он занял восьмую строчку.

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