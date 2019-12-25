Ср, 25.12.2019
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Без вести пропавший в Риге Роман найден мертвым

ФОТО: Valsts policija

Пропавший без вести 22 декабря Роман К. 1983 года рождения был найден мертвым в Даугаве, недалеко от берега, сообщает Госполиция.

Чтобы выяснить обстоятельства произошедшего, начат уголовный процесс. Полиция выражает благодарность всем, кто поделился информацией о поисках мужчины.

Напомним, Роман 14 ноября этого года в три часа ночи вышел из дома в Риге по улице Гертрудес и пропал.

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