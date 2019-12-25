Без вести пропавший в Риге Роман найден мертвым

Пропавший без вести 22 декабря Роман К. 1983 года рождения был найден мертвым в Даугаве, недалеко от берега, сообщает Госполиция.
Чтобы выяснить обстоятельства произошедшего, начат уголовный процесс. Полиция выражает благодарность всем, кто поделился информацией о поисках мужчины.
Напомним, Роман 14 ноября этого года в три часа ночи вышел из дома в Риге по улице Гертрудес и пропал.
Diemžēl 22. decembrī bezvēsts prombūtnē bijušais 1983. gadā dzimušais Romans Kutlovskis tika atrasts Daugavā, netālu no krasta, miris. Lai noskaidrotu notikušā apstākļus, uzsākts kriminālprocess. Izsakām pateicību visiem, kuri dalījās ar ziņu par vīrieša meklēšanu! https://t.co/sQiSZjqVec— Valsts policija (@Valsts_policija) December 25, 2019