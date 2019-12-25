Ср, 25.12.2019
Сюда приходят разные люди - депутаты, бизнесмены, пенсионеры, художники. У тебя есть возможность найти людей, которые тебе нужны. Гатис, продавец специй на Рижском центральном рынке

Полиция разыскивает без вести пропавшую Алисе 2002 года рождения

ФОТО: Valsts policija

Госполиция разыскивает Алисе М. 2002 года рождения, которая 24 декабря 12:30 самовольно покинула кризисный центр Paspārne в Вентспилсе на ул. Талсу, и с тех пор ее местонахождение неизвестно.

Возможно, девочка на рейсовом автобусе поехала из Вентспилса в Тукумс или Ригу.

Приметы Алисе: рост 165 см, полная, светлые волосы. Была одета в красную куртку, темно-синие джинсы, черные кроссовки.

Полиция просит осмотреть фотографию девочки и отозваться всех, кто обладает информацией о ее возможном местонахождении, позвонив по номеру 110!

Читать также

Актуально

НАВЕРХ