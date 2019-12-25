Британская королевская семья посетила рождественское богослужение
Как и каждый год, и это Рождество не прошло для британской королевской семьи без рождественского богослужения в церкви Святой Марии Магдалены недалеко от Сандрингема в Норфолке.
Это мероприятие очень важно для королевской семьи, так как на него собираются все родственники.
Галерея: Королевская семья на рождественском богослужении
Этот год стал первым, когда Рождество вместе с королевой Елизаветой II не отмечает принц Гарри, который с герцогиней Сассекской Меган и сыном Арчи находится в Америка.
Галерея: Прошлогоднее рождественское богослужение