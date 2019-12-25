Чт, 26.12.2019
Моя же основная цель, которую я поставила для себя, для Вани - максимально сделать все, чтобы он мог жить максимально самостоятельно. Наталья, мама Вани, у которого детский церебральный паралич

Британская королевская семья посетила рождественское богослужение
...без герцогов Сассекских

ФОТО: AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix

Как и каждый год, и это Рождество не прошло для британской королевской семьи без рождественского богослужения в церкви Святой Марии Магдалены недалеко от Сандрингема в Норфолке.

Это мероприятие очень важно для королевской семьи, так как на него собираются все родственники.

ФОТО: STR / EPA

ФОТО: STR / EPA

ФОТО: STR / EPA

ФОТО: STR / EPA

ФОТО: AFP / Scanpix

ФОТО: STR / EPA

Галерея: Королевская семья на рождественском богослужении 

Этот год стал первым, когда Рождество вместе с королевой Елизаветой II не отмечает принц Гарри, который с герцогиней Сассекской Меган и сыном Арчи находится в Америка.

Галерея: Прошлогоднее рождественское богослужение

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