Чт, 26.12.2019
Моя же основная цель, которую я поставила для себя, для Вани - максимально сделать все, чтобы он мог жить максимально самостоятельно. Наталья, мама Вани, у которого детский церебральный паралич

Малыш Арчи украсил рождественское поздравление принца Гарри и Меган Маркл

ФОТО: twitter.com

Сын герцогов Сассекских Арчи впервые появится на ежегодном рождественском поздравлении Меган и Гарри, сообщает BBC. 

На черно-белой фотографии запечатлено, как семимесячный малыш ползет, смотря в камеру, пока его родители радостно улыбаются на заднем фоне.

"Наша семья желает вашей радостного Рождества и счастливого нового года", - говорится в поздравлении. 

Сначала поздравление было выслано всем членам семьи, друзьям и коллегам, а после его разместили и в соцсети Twitter.

На данный момент герцоги отдыхают от королевских обязанностей. Они находятся в Канаде, где наслаждаются отпуском вместе со своим сыном Арчи. 

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