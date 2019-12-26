Малыш Арчи украсил рождественское поздравление принца Гарри и Меган Маркл

На черно-белой фотографии запечатлено, как семимесячный малыш ползет, смотря в камеру, пока его родители радостно улыбаются на заднем фоне.

"Наша семья желает вашей радостного Рождества и счастливого нового года", - говорится в поздравлении.

Сначала поздравление было выслано всем членам семьи, друзьям и коллегам, а после его разместили и в соцсети Twitter.

Just sharing the sweetest Christmas Card from our President and Vice-President, The Duke and Duchess of Sussex. Very Merry Christmas, everyone! pic.twitter.com/McOcHALoGl — The Queen's Commonwealth Trust (@queenscomtrust) December 23, 2019