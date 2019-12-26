НБА объявила о старте голосования на Матч всех звезд-2020

Голосовать можно с помощью Google и Google Assistant, а также на сайте NBA.com и в приложении NBA.

#NBAAllStar Voting 2020 presented by @Google is now open!



🗳️ Vote daily on https://t.co/R6fBO5LSAS, the NBA App, with the Google Assistant or with Google Search! #VoteNBAAllStar https://t.co/KkbGhfwxpd pic.twitter.com/XhR6dijTTT — 2020 NBA All-Star (@NBAAllStar) December 26, 2019

В течение пяти дней - 2, 3, 10, 16 и 20 января - на всех платформах можно будет голосовать по два раза. Начальные составы команды, в том числе два капитана, будут объявлены 23 января, а неделей позже будут известны выбранные главными тренерами НБА резервисты.

Капитанами команд станут два баскетболиста, которые получат больше всего голосов в Восточной и Западной конференциях. После капитаны выберут составы команд и резервистов, в независимости от представляемых спортсменами конференций.

Четвертый сезон подряд голосование болельщиков будет значить 50% от результата, в то время как 25% предоставят активные на данный момент игроки и СМИ.

Промежуточные результаты голосования болельщиков будут объявлены 2, 9 и 16 января.

В этом сезоне Матч всех звезд НБА состоится 16 февраля в Чикаго, где домашние игры проводит команда Bulls.

В сезоне 2017/2018 года в качестве резервиста был выбран латвиец Кристап Порзиньгис, однако из-за травмы колена он не смог дебютировать в Матче всех звезд.

В минувшем сезоне в Матче восходящих звезд НБА участвовал Родион Куруцс. На протяжении первых двух сезонов своей карьеры в Матче восходящих звезд НБА также участвовал и Порзиньгис.