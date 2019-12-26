Чт, 26.12.2019
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НБА объявила о старте голосования на Матч всех звезд-2020

Матч "Нью-Орлеан Пеликанс" и "Денвер Наггетс". Иллюстративное фото.

ФОТО: Reuters / Scanpix

В среду, 25 декабря, стартовало голосование болельщиков Матча всех звезд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Процедура голосования завершится 20 января.

Голосовать можно с помощью Google и Google Assistant, а также на сайте NBA.com и в приложении NBA. 

В течение пяти дней - 2, 3, 10, 16 и 20 января - на всех платформах можно будет голосовать по два раза. Начальные составы команды, в том числе два капитана, будут объявлены 23 января, а неделей позже будут известны выбранные главными тренерами НБА резервисты. 

Капитанами команд станут два баскетболиста, которые получат больше всего голосов в Восточной и Западной конференциях. После капитаны выберут составы команд и резервистов, в независимости от представляемых спортсменами конференций. 

Четвертый сезон подряд голосование болельщиков будет значить 50% от результата, в то время как 25% предоставят активные на данный момент игроки и СМИ. 

Промежуточные результаты голосования болельщиков будут объявлены 2, 9 и 16 января. 

В этом сезоне Матч всех звезд НБА состоится 16 февраля в Чикаго, где домашние игры проводит команда Bulls. 

В сезоне 2017/2018 года в качестве резервиста был выбран латвиец Кристап Порзиньгис, однако из-за травмы колена он не смог дебютировать в Матче всех звезд. 

В минувшем сезоне в Матче восходящих звезд НБА участвовал Родион Куруцс. На протяжении первых двух сезонов своей карьеры в Матче восходящих звезд НБА также участвовал и Порзиньгис. 

В 2019 году команда Леброна Джеймса в Шарлотт со счетом 178:164 выиграла сборную грека Янниса Адетокунбо. 

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