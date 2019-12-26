Рижское "Динамо" постарается прервать серию из семи поражений

Матч в Arēna Rīga начнется в 17 часов.

В девятом выездном матче сезона "Динамо" проиграло команде "Витязь" из Московской области со счетом 0:1, а также рижане потерпели поражение в игре с финским "Йокеритом" - матч закончился со счетом 3:5. В выездной серии к команде присоединился словацкий защитник Марек Дялога, а один из нападающих, канадец Брендон Макмиллан перешел в омский "Авангард".

Из-за травм и болезни команде в выездной серии игр не могли помочь Увис Балинскис, Андрис Джериньш, Колтон Гилис и Александр Салак. По причине травмы, сезон закончился и для защитника Кристапа Зиле.

В свою очередь "Металлург" в выездных матчах потерпел два минимальных поражения - 1:2 против санкт-петербургского СКА и 2:3 против московского ЦСКА.

В субботу, 28 декабря, рижане начнут очередную серию выездных матчей - они встретятся с "Торпедо" из Нижнего Новгорода, а через два дня проведут матч в Минске с местным "Динамо". Дома на лед рижане выйдут лишь 4 января, когда начнут серию из трех домашних игр.

По итогам 40 игр "Динамо" с 27 очками занимает 12-е место в Западной конференции и последнее во всей лиге. .

"Металлург" с 43 пунктами занимает девятую позицию в Восточной конференции.

Обе команды в рамках КХЛ встречались 22 раза, из которых "Динамо" победило в восьми случаях. Две с половиной недели назад команды встречались в Магнитогорске, где рижане проиграли со счетом 1:5.

В минувшем сезоне рижское "Динамо" до последнего этапа чемпионата боролось за место в Кубке Гагарина, однако уже пятый год подряд латвийцы остаются без серии плей-офф КХЛ.