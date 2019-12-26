Чт, 26.12.2019
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Рижское "Динамо" постарается прервать серию из семи поражений

ФОТО: Raimonds Volonts, "Dinamo Rīga"

В четверг, 26 декабря, вечером состоится домашний матч рижского "Динамо" против магнитогорского "Металлурга" в рамках Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). В последнем домашнем матче 2019 года рижане постараются прервать серию из семи поражений. 

Матч в Arēna Rīga начнется в 17 часов. 

В девятом выездном матче сезона "Динамо" проиграло команде "Витязь" из Московской области со счетом 0:1, а также рижане потерпели поражение в игре с финским "Йокеритом" - матч закончился со счетом 3:5. В выездной серии к команде присоединился словацкий защитник Марек Дялога, а один из нападающих, канадец Брендон Макмиллан перешел в омский "Авангард". 

Из-за травм и болезни команде в выездной серии игр не могли помочь Увис Балинскис, Андрис Джериньш, Колтон Гилис и Александр Салак. По причине травмы, сезон закончился и для защитника Кристапа Зиле. 

В свою очередь "Металлург" в выездных матчах потерпел два минимальных поражения - 1:2 против санкт-петербургского СКА и 2:3 против московского ЦСКА. 

В субботу, 28 декабря, рижане начнут очередную серию выездных матчей - они встретятся с "Торпедо" из Нижнего Новгорода, а через два дня проведут матч в Минске с местным "Динамо". Дома на лед рижане выйдут лишь 4 января, когда начнут серию из трех домашних игр. 

По итогам 40 игр "Динамо" с 27 очками занимает 12-е место в Западной конференции и последнее во всей лиге. .

"Металлург" с 43 пунктами занимает девятую позицию в Восточной конференции. 

Обе команды в рамках КХЛ встречались 22 раза, из которых "Динамо" победило в восьми случаях. Две с половиной недели назад команды встречались в Магнитогорске, где рижане проиграли со счетом 1:5. 

В минувшем сезоне рижское "Динамо" до последнего этапа чемпионата боролось за место в Кубке Гагарина, однако уже пятый год подряд латвийцы остаются без серии плей-офф КХЛ. 

Второй сезон подряд в чемпионате каждая команда проведет 62 матча.

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