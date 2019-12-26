Бывший зять короля Норвегии совершил самоубийство

"Мы, близкие Ари Бена, с глубоким сожалением вынуждены сообщить, что сегодня он совершил самоубийство. Мы просим уважать нас в это время и соблюдать приватность", - написано в сообщении семьи писателя, которое озвучил менеджер Гейр Хоконсунд.

Ари Бен и принцесса Марта Луиза поженились в 2002 году и развелись через 14 лет брака. У пары есть три дочери. Марта Луиза занимает четвертое место в очереди на трон - сразу после своего брата и двоих его детей.