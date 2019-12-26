Подробности пожара в Кенгарагсе: пострадали два человека

Сотрудники VUGD получили вызов в 6.39. По словам Витолы, из окон многоквартирного жилого дома валил дым и поднималось пламя.

В пожаре пострадали два человека, которые были переданы сотрудникам Службы неотложной медицинской помощи (NMPD). В целом из здания было эвакуировано 55 человек, 25 из которых выбрались из дома до приезда сотрудников VUGD.