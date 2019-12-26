Чт, 26.12.2019
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Подробности пожара в Кенгарагсе: пострадали два человека

Пожар в Кенгарагсе

ФОТО: TVNET

В среду, 25 декабря, в результате пожара в жилом доме в Кенгарагсе пострадали два человека, в целом из здания были эвакуированы 55 человек. Об этом порталу TVNET сообщила представитель Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD) Агрита Витола.

Сотрудники VUGD получили вызов в 6.39. По словам Витолы, из окон многоквартирного жилого дома валил дым и поднималось пламя. 

Прибыв на место происшествия, пожарные констатировали, что горит квартира площадью 42 квадратных метра.
 

В пожаре пострадали два человека, которые были переданы сотрудникам Службы неотложной медицинской помощи (NMPD). В целом из здания было эвакуировано 55 человек, 25 из которых выбрались из дома до приезда сотрудников VUGD. 

В 12.19 этот пожар повышенной опасности был ликвидирован. 

Галерея: Пожар в Кенгарагсе

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