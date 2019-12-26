Праздничное блюдо: утка с апельсиновым соусом

Ингредиенты: сахар - 1/4 стакана, винный уксус - 2 ст. л., цедра и сок одного апельсина, очищенный и нарезанный апельсин - 1 шт., куриный бульон - 3/4 стакана, нарезанный лук-шалот - 1 шт., утка - 1 шт., крупная соль - 1 ч. л., молотый перец - 1/4 ч. л.

Приготовление:

1. Насыпать сахар в кастрюлю и поставить на средний огонь. Когда сахар начнет таять, аккуратно придвинуть его вилкой от краев к центру кастрюли. Продолжая помешивать, готовить, пока сахар не приобретет янтарный оттенок.

2. Снять карамель с огня и добавить уксус, апельсиновую цедру и сок, куриный бульон и лук-шалот. Вернуть на средний огонь и варить, помешивая, 20-25 минут. Все должно увариться до 2/3 стакана жидкости.

3. Помыть утку и проверить, как она выпотрошена. На утиной коже сделать ножом ромбовидные узоры. Натереть тушку солью и перцем. Использование душистых приправ поможет избавиться от специфического запаха.

4. Поместить утку на противень. Запекать около 50 минут. Еще надо необходимо добавить 20 минут до образования румяной корочки. Запекать утру необходимо под фольгой при температуре 200 градусов.

5. Дать мясу постоять 10 минут перед подачей.

6. Добавить ломтики апельсина без кожицы и белых пленок в соус. Полить нарезанную утку соусом непосредственно перед подачей.