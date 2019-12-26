Двух лыжниц отстранили от соревнований. Причиной может быть анорексия

Уже в эту субботу, 28 декабря, начинается главный лыжный турнир Кубка мира - многодневка "Тур де Ски" (Tour de Ski). Впервые в сезоне на этих соревнованиях выступит лучшая лыжница прошлого года, действующая победительница многодневки, уроженка Норвегии Ингвильд Флюгстрад Остберг, которая была отстранена от соревнований собственной федерацией из-за проблем с весом.
В конце прошлого месяца спортсменка провела пресс-конференцию. Как отмечает Sports.ru, девушка выглядела растерянно, читала по бумажке и нервно улыбалась.
К концу речи голос Остберг задрожал.
Норвежская лыжница сообщила о том, что она не прошла медицинскую проверку перед новым сезоном и пропустит турнир в Бейтостолене, а также первый этап Кубка мира. "Тур де Ски" станут ее первыми соревнованиями в сезоне.
"Я попала в ситуацию, когда не могу выступать в гонках. Очень неприятно и жаль. Причина – проблемы со здоровьем. Не все пункты в анкете о состоянии здоровья соответствуют норме. Так что лучшим для меня сейчас будет пропуск гонок", - указала норвежка.
По словам Остберг, у нее нет каких-либо серьезных травм или болезней. Однако девушка все же попросила не спрашивать о том, почему именно федерация отстранила ее от соревнований.
Но, к сожалению, о недуге спортсменки рассказал тренер Уле Иверсен. По его словам, у Остберг проблемы с весом.
Отмечается, что лыжница резко похудела на несколько килограммов, но все же избежала серьезных последствий.
Однако выяснилось, что федерация отстранила Остберг еще в июне, из-за этого она пропустила несколько турниров и тренировочных сборов. По словам Иверсена, это было сделано из расчета, что спортсменка будет готова к сезону, но девушка слишком много тренировалась.
Прошлый сезон был самым успешным в карьере норвежки - она получила Большой хрустальный глобус, стала победительницей "Тур де Ски" и завоевала пять медалей ЧМ.
Теперь Остберг ставит себе цели поскромнее и готова к любым результатам.
"Самое важное сейчас – снова выступать и получать удовольствие, а потом двигаться шаг за шагом", - отметила норвежская лыжница.
Случай Ингвильд Остберг привлек внимание прессы и не только - шведские спортсменки отказались от снимков в соцсетях, которые демонстрируют тело, а также был закрыт доступ журналистам в тренажерный зал, чтобы избежать последующего ажиотажа.
Норвежские эксперты уже несколько месяцев обеспокоены тем, что случаи РПП в спорте стали встречаться все чаще. Однако Иверсен уверен, что никто не заставляет лыжников худеть. Тренер осудил использование темы веса в качестве мотивации к достижению успехов в лыжном спорте.
Остберг стала не единственной лыжницей, которую отстранили от соревнований из-за проблем со здоровьем -
в похожую ситуацию попала шведка Фрида Карлссон.
В прошлом сезоне на ЧМ в Зеефельде она получила золото с командой в эстафете, а также серебро в разделке и бронзу в марафоне.
Представители различных СМИ сравнивали Карлссон с лыжницей Терезой Йохауг - красавица блондинка, показывающая прекрасные результаты в лыжном спорте, несмотря на свою миниатюрную комплекцию. блондинка-красавица, которая рвет всех по дистанции, несмотря на миниатюрность.
Несмотря на это, сезон у Карлссон не задался - она заняла восьмое место на мини-туре в Финляндии, заболела, а после Федерация лыжных видов Швеции отстранила ее от соревнований.
"Я работаю в федерации три года, но это первый раз, когда мы кого-то отстраняем от гонок. Когда мы видим, что спортсмен переходит какой-то предел, то мы действуем. Мы должны убедиться, что перед возвращением в спорт она нормализует свое питание", – рассказал журналистам заместитель главы федерации Ула Стремберг.
В "Тур де Ски" Карлссон в этом году участвовать не будет и, пока неизвестно, когда она вернется на трассу.
Расстройства пищевого поведения - это прежде всего психические расстройства. Они могут варьироваться от нервной анорексии и булимии, до переедания и орторексии.
Однако в Норвегии утверждают, что Остберг не допустили до турнира по другим причинам. Фрида же прекратила чрезмерные тренировки и занимается теперь только по часу в день. Теперь главная задача шведки - восстановить свой нормальный режим и вес.