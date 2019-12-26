Двух лыжниц отстранили от соревнований. Причиной может быть анорексия

В конце прошлого месяца спортсменка провела пресс-конференцию. Как отмечает Sports.ru, девушка выглядела растерянно, читала по бумажке и нервно улыбалась.

К концу речи голос Остберг задрожал.

Норвежская лыжница сообщила о том, что она не прошла медицинскую проверку перед новым сезоном и пропустит турнир в Бейтостолене, а также первый этап Кубка мира. "Тур де Ски" станут ее первыми соревнованиями в сезоне.

"Я попала в ситуацию, когда не могу выступать в гонках. Очень неприятно и жаль. Причина – проблемы со здоровьем. Не все пункты в анкете о состоянии здоровья соответствуют норме. Так что лучшим для меня сейчас будет пропуск гонок", - указала норвежка.

По словам Остберг, у нее нет каких-либо серьезных травм или болезней. Однако девушка все же попросила не спрашивать о том, почему именно федерация отстранила ее от соревнований.

Но, к сожалению, о недуге спортсменки рассказал тренер Уле Иверсен. По его словам, у Остберг проблемы с весом.

Отмечается, что лыжница резко похудела на несколько килограммов, но все же избежала серьезных последствий.

Однако выяснилось, что федерация отстранила Остберг еще в июне, из-за этого она пропустила несколько турниров и тренировочных сборов. По словам Иверсена, это было сделано из расчета, что спортсменка будет готова к сезону, но девушка слишком много тренировалась.

Прошлый сезон был самым успешным в карьере норвежки - она получила Большой хрустальный глобус, стала победительницей "Тур де Ски" и завоевала пять медалей ЧМ.

Теперь Остберг ставит себе цели поскромнее и готова к любым результатам.

"Самое важное сейчас – снова выступать и получать удовольствие, а потом двигаться шаг за шагом", - отметила норвежская лыжница.

Случай Ингвильд Остберг привлек внимание прессы и не только - шведские спортсменки отказались от снимков в соцсетях, которые демонстрируют тело, а также был закрыт доступ журналистам в тренажерный зал, чтобы избежать последующего ажиотажа.

Норвежские эксперты уже несколько месяцев обеспокоены тем, что случаи РПП в спорте стали встречаться все чаще. Однако Иверсен уверен, что никто не заставляет лыжников худеть. Тренер осудил использование темы веса в качестве мотивации к достижению успехов в лыжном спорте.

Остберг стала не единственной лыжницей, которую отстранили от соревнований из-за проблем со здоровьем -