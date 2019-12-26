"Металлург" нанёс рижскому "Динамо" восьмое поражение подряд

Отметим, что это поражение стало для рижского "Динамо" восьмым подряд.

Шайба побывала в воротах "Динамо" уже в самом начале матча после броска Дениса Паршина, но арбитр гол отменил из-за игры высоко поднятой клюшкой. Затем Никита Сетдиков проверил на прочность штангу ворот "Металлурга", а счёт в матче был открыт на 10-й минуте после броска Андрея Нестрашила в верхний угол ворот "динамовцев".

Во втором периоде голов не последовало, а на 5-й минуте заключительного отрезка игры Нестрашил оформил дубль и установил окончательный счёт в матче.

После сегодняшней игры "Динамо" по-прежнему имеет в своём активе 27 очков и занимает последнее место в КХЛ. "Металлург" набрал 46 очков и поднялся на седьмое место Восточной конференции.