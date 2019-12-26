"Жене не говорите": в России отец троих детей обвиняется в серии убийств

В середине мая 2011 года в местный полицейский отдел поступила информация о двух женских телах, которые были обнаружены в лесу около поселка Железнодорожный. Покойными оказались две студентки из Иваново - 24-летняя Ольга Дубкова и 25-летняя Наталья Глазкова. Девушки отправлялись из города на дачу к родителям, но так и не добрались до пункта назначения.

Как сообщает "РИА Новости", девушки были ограблены, изнасилованы и только затем убиты.

Кроме того убийца попытался сжечь тела, чтобы избавиться от доказательств.

В ходе следствия, оперативники обнаружили следы ДНК мужчины, которые сыграли важную роль в дальнейшем расследовании.

В области ходили слухи, что обе студентки были убиты в ритуале некой секты, однако эта версия была опровергнута полицией. Стражи порядка опросили сотни свидетелей - особое внимание было уделено тем жителям, которые часто ездили из города в область на том же автобусе, на котором девушки ехали на дачу.

В итоге один из опрошенных сообщил, что видел Олю и Наташу на проселочной дороге. Студенток преследовал автомобиль.

Произошедшее вызвало широкий общественный ажиотаж. Местные власти объявили награду в 300 000 рублей (около 4345 евро) за любую полезную для раскрытия убийства информацию. Была также создана специальная следственная группа, отмечает "РИА Новости". Были изучены похожие дела и обнаружены некоторые совпадения.

Например, в марте того же года на Фурмановской трассе был обнаружен труп 19-летней девушки, а за год до убийства студенток в близлежащей деревне жители нашли тело 32-летней помощницы судьи Ивановского гарнизонного суда Татьяны Мезенцевой.

Согласно результатам проведенной ДНК-экспертизы, все преступления были совершены одним и тем же человеком. После этого был составлен психологический портрет убийцы, а следователи предупредили местных жителей о том, что в округе орудует маньяк.

Оперативники были уверены, что все убитые добровольно сели к мужчине в автомобиль.

После двойного убийства наступило затишье. По одной из рабочих версий, маньяк уехал из Ивановской области. Тогда следователи обратились к коллегам из других регионов России и предоставили им результаты ДНК-экспертизы. Однако ни один из образцов не совпадал с найденным под Железнодорожным.

Найти серийного убийцу удалось лишь через семь лет, после начала расследования. Маньяком оказался 40-летний житель Иваново - Максим Кузнецов (имя изменено в интересах следствия - прим. "РИА Новости"). Он не покидал область.

Во время совершения убийств Кузнецов работал таксистом, а потом устроился маляром. Мужчину арестовали. Примечательно, но он был достаточно откровенным со стражами порядка и рассказал им новые подробности.

Помощницу судьи Кузнецов подобрал на трассе - она добровольно села в машину, поскольку искала попутку. 19-летнюю девушку он подобрал на дороге ночью, когда та шла домой пешком после встречи с друзьями. Сначала мужчина отрицал, что убил упомянутых женщин, но потом признал свою вину. Кузнецов согласился сотрудничать с полицией, но попросил не ставить в известность о подробностях преступлений жену.

Однако она обо всем узнала из прессы.

Несмотря на это, супруга маньяка и его друзья не верят в его вину.

Друзья Кузнецова утверждают, что он - многодетный отец и заботливый семьянин.

"У него трое детей, красавица жена, это прекрасный положительный человек. В обвинения мы не верим, поэтому будем добиваться освобождения", - заявила подруга семьи.