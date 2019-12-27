Пт, 27.12.2019
Моя же основная цель, которую я поставила для себя, для Вани - максимально сделать все, чтобы он мог жить максимально самостоятельно. Наталья, мама Вани, у которого детский церебральный паралич

В Казахстане разбился пассажирский самолет; есть погибшие

ФОТО: AP/Scanpix

Утром в пятницу в Казахстане разбился пассажирский самолет внутреннего рейса с 98 людьми на борту, минимум 14 из них погибли, сообщило Управление гражданской авиации Казахстана.

Пострадали еще 35 человек, среди них - восемь детей. Раненые доставлены в больницу, сообщает ВВС.

Самолет авиакомпании Bek Air Fokker-100 во время взлеты в аэропорту Алматы внезапно потерял высоту, врезался в бетонное ограждение, а после этого - в здание на краю аэродрома.

Спасательные работы продолжаются и, возможно, число погибших еще вырастет.

Самолет должен был отправиться в столицу государства Нур-Султан.

Агентство Reuters сообщает, что в месте аварии наблюдается туман, однако неизвестно, был ли он причиной трагической случайности.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил "глубокие соболезнования" близким и пообещал, что виновные будут наказаны по всей строгости закона.

Галерея: Авиакатастрофа в Казахстане

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