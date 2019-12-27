В Казахстане разбился пассажирский самолет; есть погибшие

Пострадали еще 35 человек, среди них - восемь детей. Раненые доставлены в больницу, сообщает ВВС.

Самолет авиакомпании Bek Air Fokker-100 во время взлеты в аэропорту Алматы внезапно потерял высоту, врезался в бетонное ограждение, а после этого - в здание на краю аэродрома.

Bek Air #Z92100 crashed shortly after takeoff from Almaty this morning. Preliminary ADS-B data is available at https://t.co/mZRiDsJVkx. We are currently retrieving and processing granular ADS-B data for this flight. pic.twitter.com/n0G5sujqiM — Flightradar24 (@flightradar24) December 27, 2019

Спасательные работы продолжаются и, возможно, число погибших еще вырастет.

Самолет должен был отправиться в столицу государства Нур-Султан.

Агентство Reuters сообщает, что в месте аварии наблюдается туман, однако неизвестно, был ли он причиной трагической случайности.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил "глубокие соболезнования" близким и пообещал, что виновные будут наказаны по всей строгости закона.