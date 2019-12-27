Снег и обледенение затрудняют движение по дорогам Латвии

Для улучшения условий вождения на дорогах Латвии сегодня утром работают 65 единиц техники LVC.

Условия вождения затруднены на участке Рижской объездной дороги от Саласпилса до Бабите, на участке Даугавпилсского шоссе от Ницгале до Патерниеки, а также на участке Резекненского шоссе Резекне-Терехово.

Кроме того, затруднены условия вождения на автодороге Гребнево-Медуми (A13), Даугавпилсской окружной дороге, а также Резекненской окружной дороге.

Условия вождения затруднены также на региональных дорогах в окрестностях Балви, Даугавпилса, Гулбене, Краславы, Лудзы, Мадоны, Прейли, Резенкне, Вентспилса, Лиепаи, Валмиеры и Валки.

LVC призывает автоводителей к особой осторожности и предупреждает, что сегодня утром на дорогах может образовываться т.н. черный лед.