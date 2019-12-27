Рождество у пожарных прошло спокойнее, чем обычно

В эти рождественские праздники у пожарных было меньше работы, чем в это же время в прошлом и позапрошлом году, свидетельствует обобщенная информация Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD).
В этом году за три рождественских выходных дня - с 6:30 вторника до 6:30 пятницы - в Латвии было потушено 27 пожаров, в которых пострадали два человека. В 2018 году во время рождественских праздников в пожарах два человека погибли, а восемь - пострадали. В 2017 году за три выходных дня в пожарах погибли два человека, а пострадали шесть человек.
Единственный пожар с пострадавшими во время праздничных выходных произошел в среду утром в Риге. Горела квартира в пятиэтажном жилом доме, из которого были эвакуированы 55 человек.
В пожаре пострадали два человека, которые были переданы работникам Службы неотложной медицинской помощи.
Галерея: Пожар в Кенгарагсе
Как и каждый год, в этом году на рождественские праздники также было несколько пожаров, вероятно, вызванных горящими свечами, оставленными без присмотра. В этом году во время рождественских выходных было зарегистрировано два таких случая.