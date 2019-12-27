Рождество у пожарных прошло спокойнее, чем обычно

В этом году за три рождественских выходных дня - с 6:30 вторника до 6:30 пятницы - в Латвии было потушено 27 пожаров, в которых пострадали два человека. В 2018 году во время рождественских праздников в пожарах два человека погибли, а восемь - пострадали. В 2017 году за три выходных дня в пожарах погибли два человека, а пострадали шесть человек.