Пт, 27.12.2019
Сюда приходят разные люди - депутаты, бизнесмены, пенсионеры, художники. У тебя есть возможность найти людей, которые тебе нужны. Гатис, продавец специй на Рижском центральном рынке
1

Академия пилотов airBaltic обещала гарантированную работу, но все не так просто

Самолет airBaltic.

ФОТО: INTS KALNINS/REUTERS

Еще недавно на сайте Академии пилотов airBaltic всем новым пилотам обещали гарантированную работу в латвийской национальной авиакомпании. В действительности контракт заключается не с airBaltic, а с принадлежащей airBaltic компанией Aviation Crew Resources (ACR), акционерами которой должны стать новые пилоты.

В результате проявленного изданием Diena интереса обещание гарантированной работы в airBaltic на сайте академии было изменено на обещание работы в компании группы airBaltic. 

Это означает, что airBaltic берет в аренду пилотов ACR. 

В то же время акционерами ACR с 1 января должны стать и те заключившие контракт с airBaltic пилоты, которые ранее отказывались это делать. Таким образом, часть зарплаты пилотов выплачивается в виде дивидендов. 

Авиакомпания называет эту систему оплаты труда мотивирующей, однако Латвийский авиационный профсоюз указал изданию Diena на множество негативных аспектов такого подхода.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ