Академия пилотов airBaltic обещала гарантированную работу, но все не так просто

Еще недавно на сайте Академии пилотов airBaltic всем новым пилотам обещали гарантированную работу в латвийской национальной авиакомпании. В действительности контракт заключается не с airBaltic, а с принадлежащей airBaltic компанией Aviation Crew Resources (ACR), акционерами которой должны стать новые пилоты.