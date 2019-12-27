Академия пилотов airBaltic обещала гарантированную работу, но все не так просто

Еще недавно на сайте Академии пилотов airBaltic всем новым пилотам обещали гарантированную работу в латвийской национальной авиакомпании. В действительности контракт заключается не с airBaltic, а с принадлежащей airBaltic компанией Aviation Crew Resources (ACR), акционерами которой должны стать новые пилоты.
В результате проявленного изданием Diena интереса обещание гарантированной работы в airBaltic на сайте академии было изменено на обещание работы в компании группы airBaltic.
Это означает, что airBaltic берет в аренду пилотов ACR.
В то же время акционерами ACR с 1 января должны стать и те заключившие контракт с airBaltic пилоты, которые ранее отказывались это делать. Таким образом, часть зарплаты пилотов выплачивается в виде дивидендов.
Авиакомпания называет эту систему оплаты труда мотивирующей, однако Латвийский авиационный профсоюз указал изданию Diena на множество негативных аспектов такого подхода.