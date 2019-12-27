Врач рассказал, чем нельзя закусывать крепкий алкоголь

Новогоднее застолье невозможно без употребления алкоголя. Российский гастроэнтеролог Алексей Парамонов рассказал, чем лучше всего закусывать крепкий алкоголь. Об этом пишет "Аргументы и факты".
Чтобы замедлить процесс опьянения необходимо употреблять в пищу жирные закуски - мясо и рыбу. Овощи и фрукты есть не рекомендуется - в них содержится глюкоза, которая лишь ускорит процесс.
Водку и коньяк Парамонов рекомендует закусывать горячими блюдами. Жирная пища будет защищать стенки желудка и замедлит опьянение.
Не стоит налегать на фрукты. Глюкоза, которая содержится в них, будет перерабатываться первой. Это может несет определенный риск. К примеру, закусывать мандаринами спиртное не стоит.
Медик обратил внимание на то, что людям с аллергией стоит избегать цитрусовых. При употреблении алкоголя приступ аллергии может усилиться.