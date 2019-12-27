В Лондоне в рождественский вечер на глазах у семьи застрелили мужчину

В Лондоне рождественским вечером неустановленный мужчина застрелил гражданина Швеции Фламура Бекири, когда он возвращался домой после празднования, сообщает ВВС.
Нападение произошло на юго-западе Лондона в 21:00.
Соседи рассказали, что слышали несколько выстрелов, после чего последовали "истошные" крики женщины о помощи.
36-летнего мужчину, у которого остались жена и маленький ребенок, признали умершим, когда на место происшествия прибыли медики.
Местные СМИ сообщают, что Фламур Бекири - брат бывшей участницы реалити-шоу Real Housewives Of Cheshire Мисси Бекири.
Соседка Виктория Амати рассказала, что слышала "от восьми до десяти" выстрелов.
"Затем я услышала крики жены. Вышла и поняла, что это мой сосед", - рассказала она. "Он лежал перед дверями в свою квартиру в луже крови. Он по-прежнему был жив. Мы очень надеялись, что он выживет. Вы не можете представить, как истошно кричала его жена".
Стражам порядка мотив нападения не известен. "Наше расследование находится в начальной стадии. Мы по-прежнему пытаемся выяснить, что стало мотивом убийства в рождественский вечер на глазах семьи", - отметил представитель полиции.
Нападавший сбежал с места происшествия и по-прежнему не найден. Однако у жителей для беспокойств основания нет, указала полиция.
В Лондоне в 2019 году зарегистрировано 135 убийств. Это самый высокий показатель с 2008 года.