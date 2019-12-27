В Лондоне в рождественский вечер на глазах у семьи застрелили мужчину

"Затем я услышала крики жены. Вышла и поняла, что это мой сосед", - рассказала она. "Он лежал перед дверями в свою квартиру в луже крови. Он по-прежнему был жив. Мы очень надеялись, что он выживет. Вы не можете представить, как истошно кричала его жена".