Убийство мужчины у т/ц в Кенгарагсе: дело передано в суд

Согласно решению суда, 5 января этого года работник охранной фирмы, работавший в торговом центре Dole, отправился в туалет, где обнаружил спящего мужчину в состоянии сильного алкогольного опьянения. Он не смог разбудить его, поэтому позвал на помощь своего коллегу.