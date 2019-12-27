Убийство мужчины у т/ц в Кенгарагсе: дело передано в суд

Прокуратура Рижского судебного округа передала в суд Латгальского предместья Риги уголовное дело против двух охранников, до смерти забивших выпившего мужчину, уснувшего в туалете торгового центра Dole, сообщила агентству LETA представитель Генеральной прокуратуры Лаура Майевска.
Согласно решению суда, 5 января этого года работник охранной фирмы, работавший в торговом центре Dole, отправился в туалет, где обнаружил спящего мужчину в состоянии сильного алкогольного опьянения. Он не смог разбудить его, поэтому позвал на помощь своего коллегу.
Охранники избили мужчину, находящегося в беспомощном состоянии, выволокли из торгового центра и оставили на земле.
Когда на место прибыли работники Службы неотложной медицинской помощи, вызванные прохожими, они констатировали смерть мужчины.
Охранники обвиняются в совершении преступления, предусмотренного третьей частью 125-й статьи Уголовного закона. Оба обвиняемых свою вину не признают.