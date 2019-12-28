Чтобы не остаться в дураках: новогоднее расписание торговых центров и общественного транспорта

ТЦ Akropole

ФОТО: Jānis Škapars / TVNET

31 декабря c 10:00 до 20:00.

1 января все магазины ТЦ будут закрыты, за исключением Maxima и кинотеатра Apollo kino.

Супермаркет Maxima в Akropole 31 декабря будет работать с 8:00 до 22:00, 1 января с 11:00 до 22:00.

Кинотеатр Apollo kino 31 декабря будет работать с 10:00 до 20:30, 1 января — с 12:00 до 22:30.

ТП Alfa

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

30 декабря с 10:00 до 22:00.

31 декабря с 10:00 до 20:00.

1 января все магазины ТЦ будут закрыты, работает только Rimi и кинотеатр Cinamon.

Rimi: 30 декабря с 8:00 до 23:00, 31 декабря с 10:00 до 21:00, 1 января с 11:00 до 22:00.

Cinamon: 30 декабря с 10:00 до 23:30, 31 декабря с 10:00 до 19:30, 1 января с 13:00 до 22:30.

Филиалы банков в торговом центре: 30 декабря с 10:00 до 20:00, 31 декабря с 10:00 до 19:00, 1 января банки закрыты.

ТЦ Mols

ФОТО: Zilgma Kukle / LETA

Торговый центр Mols 31 декабря работает с 10:00 до 20:00. 1 января все магазины кроме супермаркета Rimi, будут закрыты.

Rimi: 31 декабря с 9:00 до 21:00, 1 января с 11:00 до 22:00.

ТЦ Dole

ФОТО: Agnese Gulbe / LETA

31 декабря второй этаж работает с 10:00 до 19:00, третий этаж с 10:00 до 18:00, магазин Rimi с 8:00 до 21:00, 1 января второй и третий этаж будут закрыты, Rimi работает с 12:00 до 21:00.

ТЦ Origo

ФОТО: Ieva Leiniša/LETA

Первый этаж торгового центра Origo все дни будет работать с 7:00 до 24:00, за исключением 1 января: в этот день будет работать только магазин Rimi. Второй и третий этажи 31 декабря будет работать с 10:00 до 20:00. 1 января все магазины будут закрыты.

Rimi: 31 декабря с 7:00 до 22:00, 1 января с 9:00 до 24:00.

ТЦ Galerija Centrs

ФОТО: Ieva Čīka/LETA

31 декабря с 10:00 до 20:00. 1 января ТЦ закрыт, за исключением Rimi, Double Coffee и Costa Coffee.

Rimi: 31 декабря с 8:00 до 21:00, 1 января с 11:00 до 22:00.

ТЦ Spice

ФОТО: Diāna Lozko / LETA

31 декабря и торговый центр Spice, и Spice Home будут работать с 10:00 до 20:00. 1 января и Spice, и Spice Home будут закрыты.

Rimi: 31 декабря с 8:00 до 21:00, 1 января — с 11:00 до 22:00.

ТЦ Domina Shopping

ФОТО: Ieva Leiniša/LETA

31 декабря — с 10:00 до 20:00. Гипермаркет Maxima XXX в будет работать 31 декабря с 8:00 до 20:00.

Находящиеся в торговом центре филиалы банков будут закрыты 31 декабря, 30 декабря будут работать с 10:00 до 19:00.

1 января весь торговый центр Domina Shopping, включая гипермаркет Maxima, будет закрыт.

ТЦ Rīga Plaza

ФОТО: LETA

31 декабря — с 10:00 до 18:00.

1 января торговый центр закрыт, но будут работать Maxima, Multikino и Fantasy park.

Fantasy park 31 декабря закрывается в 18:00. 1 января он работает с 12:00 до 24:00.

Multikino: 31 декабря с 10:00 до 18:15 и 1 января — с 13:30 до 1:00.

Maxima: 31 декабря с 8:00 до 20:00 и 1 января — с 12:00 до 21:00.

Stockmann

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

29 декабря все этажи работают с 10:00 до 22:00. 31 декабря первый этаж ТЦ будет работать с 9:00 до 21:00, а 2-4 этажи с 10:00 до 22:00.

Торговый центр Stockmann будет закрыт 1 января.

ТЦ Olimpia

ФОТО: Ieva Lūka / LETA

Торговый центр работает 31 декабря с 10:00 до 18:00, а 1 января закрыт.

Rimi: 31 декабря с 9:00 до 21:00, 1 января с 11:00 до 22:00.

ТЦ Galleria Riga

ФОТО: LETA

31 декабря 10:00 — 18:00

1 января - выходной.

Rimi: 31 декабря 07:30 — 21:00, 01 января 12:00 — 21:00

ZINOO RIGA

31.12.2019. — 01.01.2020 — Выходные.

ТЦ Sky&More

ФОТО: Rebeka Žeire/LETA