Чтобы не остаться в дураках: новогоднее расписание торговых центров и общественного транспорта

C 29 декабря по 1 января, время работы торговых центров и магазинов внутри них будет существенно изменено. Изменится и расписание общественного транспорта. Чтобы вы не стучались в закрытые двери супермаркетов и не остались без нужных покупок, TVNET составил график работы мест, где еще можно успеть купить все необходимое к праздникам.
ТЦ Akropole
31 декабря c 10:00 до 20:00.
1 января все магазины ТЦ будут закрыты, за исключением Maxima и кинотеатра Apollo kino.
Супермаркет Maxima в Akropole 31 декабря будет работать с 8:00 до 22:00, 1 января с 11:00 до 22:00.
Кинотеатр Apollo kino 31 декабря будет работать с 10:00 до 20:30, 1 января — с 12:00 до 22:30.
ТП Alfa
30 декабря с 10:00 до 22:00.
31 декабря с 10:00 до 20:00.
1 января все магазины ТЦ будут закрыты, работает только Rimi и кинотеатр Cinamon.
Rimi: 30 декабря с 8:00 до 23:00, 31 декабря с 10:00 до 21:00, 1 января с 11:00 до 22:00.
Cinamon: 30 декабря с 10:00 до 23:30, 31 декабря с 10:00 до 19:30, 1 января с 13:00 до 22:30.
Филиалы банков в торговом центре: 30 декабря с 10:00 до 20:00, 31 декабря с 10:00 до 19:00, 1 января банки закрыты.
ТЦ Mols
Торговый центр Mols 31 декабря работает с 10:00 до 20:00. 1 января все магазины кроме супермаркета Rimi, будут закрыты.
Rimi: 31 декабря с 9:00 до 21:00, 1 января с 11:00 до 22:00.
ТЦ Dole
31 декабря второй этаж работает с 10:00 до 19:00, третий этаж с 10:00 до 18:00, магазин Rimi с 8:00 до 21:00, 1 января второй и третий этаж будут закрыты, Rimi работает с 12:00 до 21:00.
ТЦ Origo
Первый этаж торгового центра Origo все дни будет работать с 7:00 до 24:00, за исключением 1 января: в этот день будет работать только магазин Rimi. Второй и третий этажи 31 декабря будет работать с 10:00 до 20:00. 1 января все магазины будут закрыты.
Rimi: 31 декабря с 7:00 до 22:00, 1 января с 9:00 до 24:00.
ТЦ Galerija Centrs
31 декабря с 10:00 до 20:00. 1 января ТЦ закрыт, за исключением Rimi, Double Coffee и Costa Coffee.
Rimi: 31 декабря с 8:00 до 21:00, 1 января с 11:00 до 22:00.
ТЦ Spice
31 декабря и торговый центр Spice, и Spice Home будут работать с 10:00 до 20:00. 1 января и Spice, и Spice Home будут закрыты.
Rimi: 31 декабря с 8:00 до 21:00, 1 января — с 11:00 до 22:00.
ТЦ Domina Shopping
31 декабря — с 10:00 до 20:00. Гипермаркет Maxima XXX в будет работать 31 декабря с 8:00 до 20:00.
Находящиеся в торговом центре филиалы банков будут закрыты 31 декабря, 30 декабря будут работать с 10:00 до 19:00.
1 января весь торговый центр Domina Shopping, включая гипермаркет Maxima, будет закрыт.
ТЦ Rīga Plaza
31 декабря — с 10:00 до 18:00.
1 января торговый центр закрыт, но будут работать Maxima, Multikino и Fantasy park.
Fantasy park 31 декабря закрывается в 18:00. 1 января он работает с 12:00 до 24:00.
Multikino: 31 декабря с 10:00 до 18:15 и 1 января — с 13:30 до 1:00.
Maxima: 31 декабря с 8:00 до 20:00 и 1 января — с 12:00 до 21:00.
Stockmann
29 декабря все этажи работают с 10:00 до 22:00. 31 декабря первый этаж ТЦ будет работать с 9:00 до 21:00, а 2-4 этажи с 10:00 до 22:00.
Торговый центр Stockmann будет закрыт 1 января.
ТЦ Olimpia
Торговый центр работает 31 декабря с 10:00 до 18:00, а 1 января закрыт.
Rimi: 31 декабря с 9:00 до 21:00, 1 января с 11:00 до 22:00.
ТЦ Galleria Riga
31 декабря 10:00 — 18:00
1 января - выходной.
Rimi: 31 декабря 07:30 — 21:00, 01 января 12:00 — 21:00
ZINOO RIGA
31.12.2019. — 01.01.2020 — Выходные.
ТЦ Sky&More
29 декабря с 9:00 до 21:00 и 31 декабря с 9:00 до 2:00. Другие магазины торгового центра 31 декабря будут работать с 10:00 до 19:00, 29 декабря с 10:00 до 21:00.
1 января торговый центр закрыт.
IKEA
31 декабря магазин будет работать с 10:00 до 18:00, а ресторан — с 9:30 до 17:30.
1 января – выходной.
С точным временем работы конкретных магазинов Maxima и Rimi в праздничные дни можно ознакомиться на домашних страницах: Maxima, Rimi.
Расписание транспорта на Новый год:
31 декабря и 1 января общественный транспорт будет курсировать по графику выходного дня. Проезд в общественном транспорте Риги – бесплатный (трамваи, автобусы, троллейбусы, микроавтобусы).
31 декабря и 1 января микроавтобусы и экспресс-автобусы будут курсировать по воскресному графику. Ночные маршруты будут обеспечены в ночь с 27 на 28 декабря и 28 на 29 декабря.
Также 31 декабря и 1 января можно будет бесплатно пользоваться автостоянками, которые обслуживает Rīgas satiksme. Исключение - парковка на Кр. Валдемара, 5а.
Чтобы обеспечить комфортное сообщение, в ночь с 31 декабря на 1 января с 20:00 до 4:00 будут организованны дополнительные рейсы:
- автобусов на маршрутах № 3, 11, объединенных 12, 23, 26 (по Каменному мосту), 18, 24, 25, 37, 40, 50, 51 и 53;
- трамваев на маршрутах 1, 5, 7, 10 и 11;
- троллейбусов на маршрутах № 9, 14, 15, 17, 18, 22 и 27.
Троллейбусы
Троллейбус 9 маршрута
- От Привокзальной площади в Ильгюциемс: 20.25 21.00 21.35 22.10 22.42 23.13 0.20 0.55 1.35 2.15 2.50 3.25 4.00
- Из Ильгюциемса до Привокзальной площади: 20.00 20.35 21.10 21.45 22.17 22.48 23.25 0.30 1.10 1.50 2.25 3.00 3.35
- Из Ильгюциемса во 2-й троллейбусный парк: 4.05 4.35
Троллейбус 14 маршрута
- От Эспланады в Межциемс: 20.18 20.43 21.33 21.59 22.49 23.35 0.35 1.10 1.45 2.20 2.55 3.30 4.05
- Из Межциемса на Эспланаду: 19.47 20.12 21.02 21.28 22.18 23.04 0.04 0.40 1.15 1.50 2.25 3.00 3.35
- Из Межциемса во 2-й троллейбусный парк: 4.05 4.40
Троллейбус 15 маршрута
- От Латвийского университета в Кенгарагс: 20.32 21.17 21.45 22.50 23.35 0.35 1.10 1.45 2.20 2.55 3.30 4.05
- Из Кенгарагса в Латвийский университет: 20.01 20.46 21.15 22.18 23.04 23.59 0.39 1.14 1.49 2.24 2.59 3.34
- Из Кенгарагса во 2-й троллейбусный парк: 4.04 4.39
Троллейбус 17 маршрута
- От Центральной станции в Пурвциемс: 20.31 20.58 21.44 22.09 22.58 23.30 0.35 1.15 1.55 2.35 3.20 4.05
- Из Пурвциемса до Центральной станции: 19.59 20.26 21.12 21.37 22.26 22.58 0.03 0.43 1.23 2.03 2.43 3.28
- Из Пурвциемса во 2-й троллейбусный парк: 4.03 4.43
Троллейбус 18 маршрута
- От Центральной станции в Межциемс: 20.39 21.02 21.51 22.14 23.04 23.30 0.35 1.15 1.55 2.35 3.15 4.05
- Из Межциемса до Центральной станции 20.06 20.29 21.18 21.41 22.31 22.57 0.02 0.42 1.22 2.02 2.42 3.27
- Из Межциемса в 1-й троллейбусный парк: 3.57 4.42
Троллейбус 22 маршрута
- От Центральной станции в Плявниеки: 19.41 20.09 20.40 21.10 21.48 22.26 23.05 23.30 0.35 1.05 1.35 2.05 2.35 3.05 3.35 4.05
- Из Плявниеков до Центральной станции: 20.13 20.42 21.22 21.58 22.38 22.58 0.07 0.37 1.07 1.37 2.07 2.37 3.07 3.37
- Из Плявниеков в 1-й троллейбусный парк: 4.05 4.35
Троллейбус 27 маршрута
- От Центральной станции в Зиепниеккалнс: 20.33 21.03 21.38 22.10 22.45 23.20 0.25 1.05 1.45 2.20 2.55 3.30 4.05
- Из Зиепниеккалнса до Центральной станции: 20.05 20.35 21.10 21.42 22.17 22.52 23.25 0.35 1.15 1.50 2.25 3.00 3.35
- Из Зиепниеккалнса во 2-й троллейбусный парк: 4.05 4.40
Автобусы
Автобус 3 маршрута
- Из Плявниеков в Даугавгриву: 21.50 22.24 22.59 23.53 0.28 1.03 1.38 2.13 2.48 3.28
- От улицы 13 января в Даугавгриву: 22.27 23.01 23.36 0.30 1.05 1.40 2.15 2.50 3.25 4.05
- Из Даугавгривы в Плявниеки: 20.28 21.02 21.37 22.13 22.50 23.42 0.12 0.47 1.27 1.57 2.32 3.02 3.37
- От остановки "Autoosta" в Плявниеки 21.06 21.40 22.15 22.51 23.28 0.20 0.50 1.25 2.05 2.35 3.10 3.40 4.15
Автобус 11 маршрута
- От ул. Абренес в Сужи: 21.25 22.10 22.50 23.35 0.40 1.20 2.05 2.50 3.30 4.15
- Из Сужи до ул. Абренес: 20.20 21.00 21.40 22.30 23.15 23.55 0.40 1.45 2.25 3.10
Автобус объединенных 12, 23 и 26 маршрутов (по Каменному мосту):
- От ул. Абренес в копператив "Зиедонис", Катлакалнс, Баложи: 20.41 21.28 22.25 23.15 00.20 01.00 01.35 02.10 02.45 03.20 04.00
- Из Баложи до ул. Абренес: 19.26 20.14 20.50 21.36 22.23 23.20 00.10 01.15 01.55 02.30 03.05
Автобус 18 маршрута
- От ул. Абренес в Дарзини: 0.40 22.30 23.30 0.25 1.20 2.15 3.10 4.05
- Из Дарзини до ул. Абренес: 19.45 20.55 21.35 23.25 0.25 1.20 2.15 3.10
Автобус 24 маршрута
- От ул. Абренес на Мангальсалу: 20.50 21.36 22.25 22.55 23.40 0.25 1.00 1.40 2.20 3.00 3.40 4.20
- Из Мангальсалы до ул. Абренес: 19.30 20.12 20.52 21.19 22.10 22.52 23.35 0.20 0.55 1.40 2.15 2.55
Автобус 25 маршрута
- От ул. Абренес в Марупе: 21.15 22.45 0.25 1.40 2.55 4.05
- Из Марупе до ул. Абренес: 20.25 21.55 23.30 1.00 2.15 3.28
Автобус 37 маршрута
- От Эспланады в Иманту: 20.16 20.50 21.24 21.58 22.33 23.06 23.45 0.25 1.00 1.30 2.00 2.30 3.00 3.30 4.00
- Из Иманты на Эспланаду: 19.50 20.24 20.58 21.32 22.07 22.40 23.19 23.59 0.34 1.04 1.34 2.04 2.34 3.04 3.34
Автобус 40 маршрута
- Из Юглы в Зиепниеккалнс: 19.58 20.38 21.18 21.57 22.15 22.52 23.54 0.29 1.04 1.39 2.14 2.49 3.24
- От Центральной станции в Зиепниеккалнс: 20.34 21.14 21.54 22.33 22.51 23.28 0.30 1.05 1.40 2.15 2.50 3.25 4.00
- Из Зиепниеккалнса на Юглу: 20.00 20.43 21.03 21.44 22.24 23.07 23.57 00.27 01.02 01.32 02.07 02.42 03.17 03.52
- От ул. Меркеля на Юглу: 20.23 21.06 21.26 22.07 22.47 23.30 00.20 00.50 01.25 01.55 02.30 03.05 03.40 04.15
Автобус 50 маршрута
- От ул. Абренес до ТЭЦ-2: 21.15 0.20 2.10 4.00
- От ТЭЦ-2 до ул. Абренес: 20.10 22.20 1.15 3.05
Автобус 51 маршрута
- От ул. Абренес до Улброки: 20.45 22.05 22.45 23.45 0.30 1.10 1.55 2.35 3.15 4.00
- Из Улброки до ул. Абренес: 19.58 21.00 21.35 23.00 23.40 0.25 1.10 1.50 2.35 3.15
Автобус 53 маршрута
- От Эспланады в Золитуде: 20.52 21.24 21.56 22.28 23.00 23.31 0.30 1.10 1.45 2.20 2.55 3.30 4.05
- Из Золитуде до Эспланады: 20.23 20.55 21.27 21.59 22.31 23.02 0.01 0.41 1.16 1.51 2.26 3.01 3.36
Трамваи
Трамвай 1 маршрута
- От остановки "Grēcinieku iela" на Юглу: 20.21 20.55 21.13 21.32 21.51 22.11 22.33 22.53 23.13 23.42 0.25 0.40 1.00 1.25 1.50 2.15 2.40 3.05 3.30 4.00
- От остановки "Grēcinieku iela" в Иманту: 19.38 20.06 20.38 21.11 21.30 21.49 22.08 22.29 22.48 23.09 23.31 23.50 0.25 0.35 0.50 1.15 1.40 2.05 2.30 3.00 3.30 4.00
- Из Иманты на Юглу: 19.56 20.30 20.48 21.07 21.26 21.46 22.08 22.28 22.48 23.17 0.00 0.15 0.35 1.00 1.25 1.50 2.15 2.40 3.05 3.35
- Из Юглы в Иманту: 19.25 19.57 20.30 20.49 21.08 21.28 21.49 22.08 22.29 22.51 23.10 23.45 23.55 0.10 0.35 1.00 1.25 1.50 2.20 2.50 3.20
- Из Иманты в 5-е трамвайное депо: 23.07 23.25 0.24 1.37 4.00 4.30
- Из Юглы до остановки "Stacijas laukums": 0.23 1.37 3.41 4.02 4.24 4.47
- От остановки "Stacijas laukums" до 5-го трамвайного депо: 0.57 2.11 4.15 4.20 4.36 4.48 4.58 5.16 5.21
Трамвай 5 маршрута
- От остановки "Grēcinieku iela" в Милгравис: 20.36 21.34 22.42 23.31 0.25 0.55 1.30 2.10 2.50 3.30 4.10
- От остановки "Grēcinieku iela" в Ильгюциемс: 19.34 20.30 21.51 22.46 23.20 23.53 0.31 0.43 0.56 1.35 2.05 2.45 3.25 4.05
- Из Ильгюциемса в Милгравис: 20.16 21.14 22.22 23.11 0.05 0.35 1.10 1.50 2.30 3.10 3.50
- Из Милгрависа в Ильгюциемс: 19.52 21.13 22.09 22.43 23.16 23.54 0.06 0.19 0.58 1.28 2.08 2.48 3.28
- Из Ильгюциемса до остановки "13.janvāra iela", в 3-е трамвайное депо: 0.20 0.55 2.10 4.30
- Из Милгрависа до остановки "Nacionālā Opera", в 3-е трамвайное депо: 4.05 4.45
Трамвай 7 маршрута
- От ул. Аусекля в Кенгарагс: 20.46 21.19 22.08 22.28 22.52 23.17 23.40 0.15 0.40 1.05 1.35 2.05 2.35 3.05 3.35 4.05
- Из Кенгарагса до ул. Аусекля: 20.13 20.45 21.35 21.55 22.19 22.43 23.07 0.32 1.02 1.32 2.02 2.32 3.02 3.32
Трамвай 10 маршрута
- От Центрального рынка в Бишумуйжу: 20.53 21.17 22.02 22.26 23.14 23.38 0.26 1.02 1.38 2.14 2.50 3.26 4.02
- Из Бишумуйжи до Центрального рынка: 20.20 20.44 21.32 21.56 22.44 23.08 23.56 0.32 1.08 1.44 2.20 2.56 3.32 4.02 4.38
Трамвай 11 маршрута
- От ул. Аусекля в Межапарк: 19.14 20.02 20.39 21.01 21.23 21.46 22.07 22.27 23.43 0.25 0.50 1.20 1.50 2.20 2.50 3.25 4.00
- Их Межапарка до ул. Аусекля: 20.23 21.08 21.29 21.49 22.11 22.33 22.55 0.26 0.42 1.12 1.42 2.12 2.47 3.22
- Из Межапарка до Привокзальной площади: 3.50 4.18 4.46
- От ул. Аусекля в 5-е трамвайное депо: 22.49 23.10 23.32 1.03