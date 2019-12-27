В Швейцарских Альпах после схода лавины спасены шесть лыжников

В четверг на горнолыжном курорте в Швейцарских Альпах сошла лавина, под которой оказались погребены шесть лыжников. Все пострадавшие в лавины лыжники были спасены, но двое из них получили травмы и были доставлены в больницу, сообщает CNN.
Лавина затронула горнолыжный курорт в Андермате, в кантоне Ури.
Сход снега произошел до 11 часов по местному времени, а спасательная операция завершилась только около шести часов вечера.
В спасении принимали участие 25 лыжников, три вертолета и пять собак, а также бригада неотложной помощи, рассказала местная полиция.
Оснований считать, что кто-то остался под снегом, нет.
Пострадавшая в результате схода лавины горнолыжная трасса будет закрыта и в пятницу.