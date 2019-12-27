Пт, 27.12.2019
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В Швейцарских Альпах после схода лавины спасены шесть лыжников

ФОТО: AP/Scanpix

В четверг на горнолыжном курорте в Швейцарских Альпах сошла лавина, под которой оказались погребены шесть лыжников. Все пострадавшие в лавины лыжники были спасены, но двое из них получили травмы и были доставлены в больницу, сообщает CNN.

Лавина затронула горнолыжный курорт в Андермате, в кантоне Ури.

Сход снега произошел до 11 часов по местному времени, а спасательная операция завершилась только около шести часов вечера.

ФОТО: AP/Scanpix

В спасении принимали участие 25 лыжников, три вертолета и пять собак, а также бригада неотложной помощи, рассказала местная полиция.

Оснований считать, что кто-то остался под снегом, нет.

Пострадавшая в результате схода лавины горнолыжная трасса будет закрыта и в пятницу.

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