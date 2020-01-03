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Создание нового, небывалого бизнеса – это увлекательная, но весьма трудоемкая и сложная задача. Необходимо иметь силу воли, вооружиться большой решимостью, чтобы развеять недоумение и сомнения, которые возникают у людей в отношении совершенно новых идей. Основательница первого в Латвии магазина биологических продуктов “Zeroveikals” Надина Деге рассказывает о трудностях, которые возникали в начале ее бизнеса, о необходимости просвещения общественности в области с экологически устойчивого образа жизни. Ее рассказ стал частью кампании Huawei “Самая важная история – это Ты сам”.

Любите и побуждайте других любить свою планету

Основательница магазина товаров без упаковки, энтузиаст здорового образа жизни Надина Деге говорит, что после создания магазина биологических продуктов “Zeroveikalss” ее жизнь почти полностью изменилась. Идея об изменении образа жизни возникла у нее уже в то время, когда она работала стюардессой: “В период работы стюардессой я ежедневно наблюдала, в каких огромных количествах используется и выбрасывается одноразовая посуда. Казалось, отходами вскоре будет завалена вся планета. “В мире ежесекундно производятся бесчисленные тонны предметов одноразового использования – принадлежностей для еды, бытовых и косметических товаров. Все это вскоре становится мусором, загрязняющим на продолжительный срок окружающую среду – наши земли, воды, коралловые рифы”.

В тот период у Надины возникла внутренняя потребность сделать что-то ради сохранения окружающей среды. Потребность породила идею, которая, реализовалась в виде магазина “Zeroveikals”. Сейчас она ежедневно учится бережливости – в потреблении различных продуктов, в расходовании времени на различные дела, в том числе на социальные сети. Она учится также совершать более осознанные и эффективные действия. Надина подчеркивает, что наибольшее удовлетворение испытывает тогда, когда делится результатами своих изысканий и открытий с другими. “В настоящее время я стремлюсь уделять внимание как познанию своего внутреннего мира, так и посредством своей страницы в Instagram вдохновлять людей на ведение дружелюбного для планеты образа жизни”, – рассказывает Надина Деге.

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С пылающим взором навстречу мечте

Когда Надина рассказывает о своей идее, взлелеянной вместе с единомышленниками, в глазах вспыхивает огонь. Для реализации этой хорошей идеи требовалось только одно – практическая деятельность. На пути к осуществлению идеи у женщины, готовой к решительным действиям, появилось много трудностей, связанных с нехваткой времени.

“Насколько помню, это было единственное препятствие. Часто думала: ну, почему в сутках всего 24 часа?”, – говорит Надина.

Создание нового не знакомого людям бизнеса потребовало от Надины огромных усилий. Для успешной реализации идеи ей пришлось идти совершенно неизвестным путем. На этом пути возникали вопросы, ответы на которые она получила только после реализации идеи. “Поскольку много вещей я делала впервые, то иногда по вечерам, перед сном меня охватывала тревога – смогу ли я действительно справиться с трудностями? Но наступало утро, и с участием и при поддержке друзей, семьи и наших посетителей мы продолжали работу по созданию первого в Латвии магазина органических продуктов без упаковки”, – продолжает основательница “Zeroveikals”. Упорство и бесстрашие на пути к неизвестному – главные качества, благодаря которым осуществилась мечта Надины.

Делясь своим опытом, она отмечает, что популярности магазина значительно способствовало некоторое стечение обстоятельств. “Именно перед открытием магазина начал распространяться посредством Instagram призыв о введении в повседневную жизнь привычки приобретать продукты без упаковки. Я стала основным участником эксперимента и пригласила принять участие других. Таким образом наша страница в Instagram стала фундаментальной платформой для коммуникации, обмена опытом, а также служила источником вдохновения”, – рассказывает Надина. Она понимала, что в Латвии приобретение продуктов без упаковки не пользуется популярностью и о таком способе продажи существует очень мало информации. Отсутствие информации вызывает у людей сомнения в необходимости такого рода магазинов. Потому Надина стала активно посещать школы, проводить лекции, чтобы начать просвещение людей уже с детства. Надина также часто беседовала с посетителями магазинов, чтобы узнать их отношение к продаже продуктов без упаковки. Их мнения она публиковала на странице в Instagram, создав таким образом обратную связь с покупателями.

Забудьте о сомнениях и о том, что думают о вас другие

“Вера в идею и желание проинформировать максимальное количество людей о целесообразности приобретения продуктов без упаковки помогли мне подавить личные комплексы, сомнения и беспокойство о том, что обо мне подумают люди? Под влиянием вдохновения я даже сняла видео о том, как моя мама рассказывает о сортировке отходов”, – смеясь, говорит Надина. Она признается, что ей очень помогло понимание со стороны близких, ведь в течение длительного периода все, о чем она говорила и мечтала, было связано с созданием магазина “Zeroveikals”.

Реализации идеи очень содействовали также реальная поддержка и участие близких людей. Во время встреч с друзьями была совместно усовершенствована концепция магазина “Zeroveikals”, возникли различные творческие идеи для развития магазина, а также разработаны первые дизайнерские пакеты, которые изготавливались в квартире подруги, в веселой компании с ее двумя детьми. “Когда в тебе рождается творческая искра, она приводит в движение все, что тебя окружает. Возникает очень захватывающее чувство, когда ты вместе с близкими и даже малознакомыми людьми создаешь нечто гораздо более важное, чем твои личные интересы", – делится своими мыслями владелица “Zeroveikals”.

Людям, которые сейчас обдумывают идею создания своего бизнеса или ниши для бизнеса, Надина советует задать себе сакраментальный вопрос: почему я хочу реализовать именно эту бизнес-идею? “Когда вы ответите себе на этот вопрос, сделаете первые, еще несмелые шаги, то с каждым следующим вы будете все яснее видеть, как именно осуществить ваш замысел. Но помните: только после того, как вы ответите на вопрос “почему”, вам станет ясно “как”! – заключает свой рассказ Надина Деге, реализовавшая идею создания магазина “Zeroveikalss”.

ФОТО: Publicitātes foto

Huawei призывает поделиться своими историями

В конце ноября под брендом Huawei была начата кампания “Самая важная история – это Ты сам”. В рамках кампании в виде короткометражных фильмов публикуются мотивирующие личные истории, призванные вдохновить людей на то, чтобы не сдаваться перед трудностями на пути к своим целям. “Рассказ о Твоих больших и маленьких победах имеет важное значение. Поделившись своим опытом станешь сильнее не только Ты. Эти вдохновенные истории помогут другому человеку понять, что он не единственный, кто на пути к своей мечте должен преодолевать препятствия. Может быть, именно Твоя история послужит стимулом для того, кто в сейчас оказался в трудной ситуации,” – приглашает к участию в кампании Гунта Курсиша, руководитель по маркетинговой коммуникации представительства Huawei CBG в Латвии

Huawei напоминает: никогда не отказывайтесь от возможности поделиться своей историей. Если вы споткнулись на своем пути к цели, найдите в себе силы и мотивацию, чтобы встать и идти дальше. Проявите свою непоколебимую решимость достичь цели, ведь каждый день дает нам новые возможности для преодоления любых препятствий.