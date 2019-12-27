"Моя кровать - мои правила": Ольга Орлова рассказала о своей радикальной позиции

Ольга Орлова называет себя зоозащитницей. Для нее - это очень важно. Благодаря певице десятки брошенных собак обрели новый дом. Множество животных были спасены и получили лечение. Звезде очень не нравятся "диванные критики", которые в своей жизни не помогли никому, но могут критиковать.

"Моя кровать - мои правила", - говорит Орлова о желании собак спать в кровати вместе с ней. Тем не менее она подчеркивает, что лишь несколько собак - это себе позволяют.

Ольга отметила, что ее собаки не пахнут, они чистые. Звезда сама моет своих питомцев, у нее нет для этого специальных людей.



"Мне это доставляет удовольствие. У них есть собачий шампунь, кондиционер и даже духи", - говорит телеведущая.

Она плохо относится к непрофессиональным циркам. По ее мнению дикие животные должны быть в дикой природе.

Принципиальность Орловой не всегда устраивает рекламодателей. Но Ольга отмечает, что это ее жизнь - она помогает бездомным животным. Она считает, что ничего нельзя навязывать. Кто-то хочет ходить в шубе, а кто-то нет. Это должен быть личный выбор каждого.