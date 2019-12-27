Эстония намерена построить парк ветряных генераторов в Рижском заливе

По словам Ааво Кярмаса, руководителя компании "Enefit Green", дочернего предприятия Eesti Energia, у парка ветряных генераторов в Рижском заливе есть потенциал стать первым латвийско-эстонским проектом в области производства возобновляемой энергии, потому что территория запланированного Латвией парка ветряных генераторов будет находиться на расстоянии всего 10 км от эстонского парка.