Эстония намерена построить парк ветряных генераторов в Рижском заливе

Эстонское правительство рассмотрит вопрос о выдаче разрешения на строительство парка ветряных генераторов в Рижском заливе, что позволит компании Eesti Energia продолжить уже начатые исследования и отбор партнеров для осуществления проекта, сообщили агентству LETA в компании.
По словам Ааво Кярмаса, руководителя компании "Enefit Green", дочернего предприятия Eesti Energia, у парка ветряных генераторов в Рижском заливе есть потенциал стать первым латвийско-эстонским проектом в области производства возобновляемой энергии, потому что территория запланированного Латвией парка ветряных генераторов будет находиться на расстоянии всего 10 км от эстонского парка.
Eesti Energia начала разработку плана строительства парка ветряных генераторов в заливе в 2009 году, и за это время проведены подготовительные исследования.
Предполагается, что проект по установке 160 ветряных генераторов общей мощностью 1000 МВт будет завершен к 2030 году. Произведенная парком энергия могла бы покрыть примерно половину потребления электроэнергии в Эстонии.