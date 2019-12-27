Названы самые говорливые депутаты: их с трибуны Сейма слышно чаще других

Гобземс выступал с трибуны 163 раза, Валайнис - 112 раз и Степаненко - 97 раз. За ними по активности следуют парламентарии Дана Рейзнице-Озола, выступавшая 67 раз, Вячеслав Домбровский с 62 выступлениями и Ивар Зариньш - он поднимался на трибуну 61 раз.

Всего в осенней сессии Сейм в окончательном чтении принял 148 законов - 13 новых и 135 поправок. За это время депутаты собрались на 16 очередных, пять внеочередных и одно торжественное заседание.

За это время на рассмотрение комиссий было подано 150 законопроектов, 118 из которых подал Кабинет министров, 14 - депутаты, а 18 - комиссии Сейма.

Во время работы с поданными законопроектами - рассматривая их во втором и третьем чтении - Сейм всего оценил 1816 предложений, сообщила пресс-служба парламента.