В четверг в США во время полета умерла десятилетняя девочка, которая пережила сердечный приступ, сообщает CNN.
Самолет авиакомпании Delta Airlines направлялся из Лос-Анджелеса в Сиэтл. Девочке во время полета стало плохо, поэтому экипаж самолета принял решение вернуться в аэропорт Лос-Анджелеса.
В аэропорту самолет ожидала бригада неотложной помощи, однако попытки медиков спасти девочку оказались неудачными.
Представители Delta Airlines подтвердили, что во время полета умерла пассажирка, однако более подробной информации об обстоятельствах произошедшего не предоставили.