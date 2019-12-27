В США во время полета умерла десятилетняя девочка

Самолет авиакомпании Delta Airlines направлялся из Лос-Анджелеса в Сиэтл. Девочке во время полета стало плохо, поэтому экипаж самолета принял решение вернуться в аэропорт Лос-Анджелеса.

Представители Delta Airlines подтвердили, что во время полета умерла пассажирка, однако более подробной информации об обстоятельствах произошедшего не предоставили.