Пт, 27.12.2019
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Ольга Орлова объяснила, почему перестала петь

Ольга Орлова

ФОТО: скриншот видео

Бывшая певица, экс-солистка группы "Блестящие", а ныне телезвезда Ольга Орлова рассказала на интернет-шоу "Алена, Блин!", почему оставила сольную карьеру. 

Ольга Орлова призналась честно, что ей стало жалко собственных денег. 

"Клипы больше не показывают по телевизору. Ты тратишь огромные деньги. Крутятся они только в интернете. Ну кто их смотрит в интернете?" - сказала она. 

Звезда объяснила, что раньше ролики были в постоянной ротации. Сейчас же их посмотрят один раз в Сети и все, больше это никому не интересно. 

"Четно сказать, я уже в себя не верю как в певицу... Я хорошо пою... Может быть я бы хотела попробовать это еще раз, но уже с продюсером. Я не хочу делать это сама", - отметила Орлова. 

У нее была совместная работа с Максимом Фадеевым. Это была песня в память о Жанне Фриске "Прощай мой друг". С тех пор она очень дружна с продюсером. 

"Я не снимала это для коммерческих целей. Это была моя душевная необходимость. Я довольна", - считает Ольга. 

На сегодняшний день Максим Фадеев единственный продюсер с кем бы Орлова хотела попробовать продолжить музыкальную карьеру, но она стесняется ему это предложить. 

"Я никогда не прошу сама за себя. Мы дружим, а всегда есть такой момент, когда человек может поставить другого человека в неловкое положение", - указывает телеведущая. 

Орлова считает, что роспуск лейбла никак не повлиял на продюсера. Все те, кто ему интересен или важен остаются рядом с Фадеевым. 

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