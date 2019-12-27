Ольга Орлова объяснила, почему перестала петь

Ольга Орлова призналась честно, что ей стало жалко собственных денег.

"Клипы больше не показывают по телевизору. Ты тратишь огромные деньги. Крутятся они только в интернете. Ну кто их смотрит в интернете?" - сказала она.

Звезда объяснила, что раньше ролики были в постоянной ротации. Сейчас же их посмотрят один раз в Сети и все, больше это никому не интересно.

"Четно сказать, я уже в себя не верю как в певицу... Я хорошо пою... Может быть я бы хотела попробовать это еще раз, но уже с продюсером. Я не хочу делать это сама", - отметила Орлова.

У нее была совместная работа с Максимом Фадеевым. Это была песня в память о Жанне Фриске "Прощай мой друг". С тех пор она очень дружна с продюсером.

"Я не снимала это для коммерческих целей. Это была моя душевная необходимость. Я довольна", - считает Ольга.

На сегодняшний день Максим Фадеев единственный продюсер с кем бы Орлова хотела попробовать продолжить музыкальную карьеру, но она стесняется ему это предложить.

"Я никогда не прошу сама за себя. Мы дружим, а всегда есть такой момент, когда человек может поставить другого человека в неловкое положение", - указывает телеведущая.