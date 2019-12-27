Тюрьма и принудительные работы: суд вынес приговор за подделку водительских прав

В решении указано, что в 2015 году трое лиц договорились о подделке латвийских водительских удостоверений и реализации этих удостоверений. У каждого из обвиняемых были свои обязанности.

Покупателей поддельных водительских прав находили с помощью порталов объявлений. Покупатели должны были отослать для изготовления прав все необходимые документы - медицинские удостоверения и копии паспорта.

Всего преступникам удалось подделать девять водительских удостоверений. Стоимость одного составляла 200 евро. Всего удалось реализовать шесть удостоверений, в свою очередь еще три не были проданы, так как их изъяли во время обыска.

Одного обвиняемого суд приговорил к лишению свободы на два года и пять месяцев. В этот срок входит и наказание за другие преступления.

В свою очередь второго обвиняемого суд приговорил к 270 часам принудительных работ.