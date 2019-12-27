Самолёты, на которых летали Медведева и Аскер-Заде, до сих пор контролирует российский банк

В расследовании отмечается, что по крайней мере три самолета, которые продал ВТБ и которые в настоящее время в распоряжении анонимного офшора в Белизе. Они управляются оператором Skyline Aviation, который зарегистрирован в Сан-Марино.

Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального смог выяснить, что владелец этой компании россиянин Олег Гуров. Мужчина является гендиректором фирмы "Бизнес Аэро", которая принадлежит руководителю аппарата главы ВТБ Александру Воронцову. Именно "Бизнес Аэро" обслуживала воздушные судна, когда они принадлежали ВТБ.

"То есть новая, "не имеющая отношения к ВТБ" фирма Skyline — это просто иностранный двойник российской компании, принадлежащей руководителю аппарата главы ВТБ", - заявил основатель ФБК Алексей Навальный.

Он считает, что обыски 26 декабря, которые идут в офисах ФБК и "Навальный Live", связаны с выходом данного расследования. Навальный также подчеркнул, что после выхода расследования о лайнерах, информация об их перемещениях стала засекречена.

В декабре ФБК заявлял, что журналистка ВГТРК Наиля Акер-заде вероятно пользуется лайнером стоимостью 60 миллионов долларов. ФБК также писал, что Светлана Медведева летает на Bombardier Global Express 5000 за 50 миллионов долларов. Оба воздушных судна, как было сказано в расследовании, принадлежали дочерней структуре "ВТБ Лизинга", а затем — офшору в Белизе.

После выхода расследований в "ВТБ Лизинге" заявили, что с 2017 года самолеты никак не связаны "ни с группой ВТБ, ни какими бы то ни было аффилироваными с ней структурами". Согласно заявлению пресс-службы, все бизнес-джеты продали по рыночной цене "ввиду ожидаемых повышенных санкционных рисков".