Остались продукты после застолья? Мы знаем, как их сохранить дольше

1. Не держите еду на столе слишком долго

В праздничные дни мы привыкли долго сидеть за богато накрытым столом. Однако, Лаура Иорданe, руководитель отдела продовольствия в IKEA в Латвии, отмечает, что пища, которая долгое время оставалась неприкрытой в теплой комнате, портится гораздо быстрее. Поэтому еду, которая была на столе весь вечер, а в холодильник была поставлена лишь поздно ночью, больше нельзя есть утром.

"Один из способов уменьшить количество пищи, выбрасываемой после праздника, – это держать еду на обеденном столе как можно меньше и как можно быстрее переместить ее в холодильник. По возможности продукты следует оставлять на столе неразрезанными – так они дольше останутся свежими", – советует Лаура Иорданe.

2. Сложите оставшиеся продукты в прозрачные контейнеры

Продукты питания и блюда, которые остаются незакрытыми, чаще всего выбрасываются.

"Даже в холодильнике продукты следует хранить в закрытой таре. Лучше всего хранить их в закрытых пищевых коробках, чтобы запахи и вкусы разных продуктов не смешивались", – говорит Лаура Иорданe.

Дариус Римкус, глава отдела дизайна интерьера IKEA, дополняет коллегу и рассказывает, что использование прозрачных пищевых контейнеров поможет уменьшить количество пищевых отходов.

"Недаром люди едят глазами. Если открывая свой холодильник все продукты хорошо видны, с меньшей вероятностью что-то забудется и испортится. Поэтому желательно положить оставшуюся часть праздничного угощения в прозрачную пластиковую или стеклянную тару", – советует дизайнер.

Салат. Иллюстративное фото. ФОТО: Пресс-фото

Дариус Римкус отмечает и реальный способ использовать пространство более эффективно, ведь прозрачные контейнеры для продуктов помогут сэкономить место в холодильнике или кухонном шкафу. Как прямоугольные, так и круглые контейнеры удобно ставить друг на друга, эффективно используя пространство, и открыв холодильник, вы сможете легко увидеть, какие продукты у вас есть. Ассортимент контейнеров IKEA для хранения пищевых продуктов очень разнообразен, начиная от пластиковой тары разных размеров по цене от нескольких десятков центов до стеклянных контейнеров, которые позволяют не только хранить, но и порционно замораживать или выпекать блюда.

"Я рекомендую вам выделить одну полку холодильника специально для готовых блюд или продуктов с открытой упаковкой – это поможет вам не забывать, что у вас есть", – говорит Д. Римкус.

3. Не кладите разные продукты в один контейнер

Чтобы не выбрасывать еду, мы часто предлагаем гостям взять готовые блюда с собой, завернув продукты в фольгу, пищевую пленку или положив в пакет. Однако упакованная таким образом пища может не только вытечь из ненадежной упаковки, но и быстрее испортиться.

"Пища будет оставаться свежей дольше, если положить ее в специальный контейнер с герметичной крышкой и ограничить доступ теплого воздуха. В прохладе продукты сохраняются дольше. Если пища будет свежей, она будет съедена, а не выброшена", – говорит Лаура Иорданe.

Oна отмечает, что многие блюда или продукты часто упаковывают вместе, что может ускорить процесс порчи. Поэтому специалист советует не класть, например, салаты в одну емкость с ломтиками буженины. Овощные салаты содержат больше жидкости, чем жареное мясо, поэтому они быстрее портятся и увлажняют другие продукты. Этого можно избежать, используя контейнеры для пищевых продуктов с несколькими отделениями, которые предотвращают контакт продуктов питания.

"Если хотите дать гостям тортик с собой, лучше всего подготовить эти порции заранее, разложив их по отдельным коробкам и поставив в холодильник. Если завернуть с собой блюда, которые в течение нескольких часов стояли на столе в теплой комнате, а затем еще час в теплой машине, они, вероятно, станут несъедобными", – говорит Иорданe.