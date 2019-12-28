Месси в пижаме, Малкин на лыжах, Роналду на пляже. Рождество звёзд спорта

Рождество - это тот праздник, который приятно отмечать в кругу семьи. Известные спортсмены также не стали имключением, провели этот день с самыми близкими и поделились фотографиями в своих социальных сетях.
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