Сб, 28.12.2019
Я позвонил другу, который служил на флоте - он сказал, что это цунами. Сказал нам найти большой корабль и забраться туда. Я увидел "Махидол", он выходил из бухты на всех парах - мы закричали "Помогите!", и они остановились. Сомчай Джитпентом, врач, переживший цунами

Месси в пижаме, Малкин на лыжах, Роналду на пляже. Рождество звёзд спорта

Лионель Месси с семьёй

ФОТО: Instagram/ antonelaroccuzzo

Рождество - это тот праздник, который приятно отмечать в кругу семьи. Известные спортсмены также не стали имключением, провели этот день с самыми близкими и поделились фотографиями в своих социальных сетях.

Аргентинский футболист Лионель Месси отпраздновал Рождество в пижаме

Португалец Криштиану Роналду с семьёй встретил Санта-Клауса на пляже

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

We wish a Merry Christmas to everyone 🎅🏻🎄🙏

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Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор провёл праздники в спокойной атмосфере вместе с семьёй

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Christmas Day at home ❤️ ☘️

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А это ёлочка во дворе дома Флойда Мейвезера

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Латвийская звезда баскетбола Кристап Порзиньгис в кругу самых близких

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Merry Christmas everyone ☃️ Only missing Toby this xmas 🐶💛

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Легендарный баскетболист Коби Брайант опубликовал супермилый коллаж

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Merry Christmas 🙏🏾🎄🎁

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Звезда каталонской "Барселоны" Луис Суарес встретил рождество в шортиках

А это следующий соперник Макгрегора Дональд Серроне позирует в смешной пижаме

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Александр Овечкин попил вина на фоне пальм с безработным на данный момент Ильей Ковальчуком

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

marry christmas!

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Евгений Малкин провёл Рождество на горнолыжном курорте

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

⛷🤪 relax #merrychristmas#fun ⛷

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Российский "десант" в НХЛ - Артемий Панарин, Сергей Бобровский и Владислав Гавриков вместе со своими вторыми половинками

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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