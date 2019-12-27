С 2021 года введут единую систему торговли билетами на общественный транспорт

В этом году была разработана концепция общественного транспорта на период с 2021 по 2030 год, и правительство ее одобрило.

В соответствии с концепцией подготовлена закупочная документация и объявлен открытый конкурс на обеспечение пассажирских перевозок в 16 зонах маршрутной сети.

В следующем году, по словам Годиньша, отрасль пассажирских перевозок будет переживать переходный период, во время которого пройдут подготовительные работы, потому что уже будут известны перевозчики, которые будут предоставлять услуги общественных перевозок на конкретных маршрутах в течение следующих десяти лет, а старые договоры потеряют силу.

Новая концепция предусматривает два нововведения - бесплатный общественный транспорт в малонаселенных сельских районах и коммерческие маршруты, для перевозок по которым государство не будет выделять дотации.

Также Годиньш сообщил, что в этом году была начата работа над еще двумя важными усовершенствованиями, чтобы пассажиры могли проще и быстрее покупать билеты, а информация о рейсах была более доступной.

Разработан единый дизайн расписания рейсов общественного транспорта, и со следующего года старые графики движения постепенно будут заменяться на новые. Также началась работа над единой системой продажи билетов, которая будет введена в 2021 году. Пассажиры смогут приобретать билеты на любой рейс общественного транспорта в любой точке продажи билетов, в том числе в интернете.