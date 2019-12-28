Официально: Златан Ибрагимович продолжит карьеру в Европе

Контракт с 38-летний футболистом заключён на полгода с возможностью продления на более длительный срок. Ибрагимович приедет в Милан 2 января, чтобы пройти медицинские тесты и уладить все формальности.

Ибрагимович ранее уже выступал за "Милан" с 2010 по 2012 годы. Вместе с итальянской командой швед выиграл чемпионат (2010/11) и Суперкубок Италии (2011).

Последние полтора сезона Ибрагимович провёл в США в "Лос-Анджелес Гэлакси", а до этого выступал за "Ювентус", "Интер", "Барселону", ПСЖ и "Манчестер Юнайтед".