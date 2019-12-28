Сб, 28.12.2019
В последние полгода моего пребывания процедура приемки ужесточилась. Когда привозили новый этап и его пропускали сквозь строй дубинок, очень громко включалась музыка на КП, чтобы не были слышны крики. Сергей Кривов, один из осужденных по "болотному делу"

Официально: Златан Ибрагимович продолжит карьеру в Европе

Златан Ибрагимович

ФОТО: Reuters/ScanPix

Итальянский футбольный клуб "Милан" в своём Twitter объявил о том, что швед Златан Ибрагимович вторую часть сезона проведёт в составе "россонери".

Контракт с 38-летний футболистом заключён на полгода с возможностью продления на более длительный срок. Ибрагимович приедет в Милан 2 января, чтобы пройти медицинские тесты и уладить все формальности.

Ибрагимович ранее уже выступал за "Милан" с 2010 по 2012 годы. Вместе с итальянской командой швед выиграл чемпионат (2010/11) и Суперкубок Италии (2011).

Последние полтора сезона Ибрагимович провёл в США в "Лос-Анджелес Гэлакси", а до этого выступал за "Ювентус", "Интер", "Барселону", ПСЖ и "Манчестер Юнайтед".

В данный момент "Милан" занимает всего 11-е место в чемпионате Италии, имея в своём активе 21 очко.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ