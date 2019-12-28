"Осталось всего несколько метров!": в Межциемсе построили тротуар в никуда

Таким образом пешеходам, в том числе родителям с детскими колясками и людям в инвалидных креслах, чтобы продолжить путь, например, до пешеходного перехода, приходится идти через грязь.

В декабре в Межциемсе открылся новый торговый центр. Прилегающая к т/ц территория была хорошо обустроена: построена автостоянка, сделаны тротуары. Самый длинный из них, который лежит параллельно магазину, внезапно обрывается - дорожку просто не закончили.

Жители считают ситуацию абсурдной. На тротуар можно попасть, выходя из одного из выходов т/ц, и, перейдя через пешеходный переход, пролегающий через автостоянку.

Разработчики в зоне пешеходного перехода даже предприняли усилия для установки устройств, которые облегчают передвижение людей с нарушениями зрения.

Однако эти похвальные старания жителям кажутся бессмысленными, поскольку тротуар не закончен, из-за чего пешеходам приходится либо идти по грязи, либо сходить с тротуара и идти в обход автостоянки, что довольно сложно для мамочек с колясками или людей в инвалидном кресле.

"К сожалению, земля, где не окончен тротуар, не принадлежит торговому центру. Она принадлежит другим владельцам. На чужой земле не можем проводить строительные работы", - указал представитель обхозяйствующего территорию предприятия Riga Norge Раймонд Кайров.

Незаасфальтированный участок тротуара - ничтожная часть от огромной собственности смешанного статуса, на которой находятся несколько окрестных многоквартирных домов. У земли есть более 10 владельцев, поэтому, чтобы заасфальтировать оставшийся участок тротуара, хозяин территории должен договориться со всеми владельцами соседнего участка.

По словам Кайрова, Riga Norge не настаивало на переговорах о договор завершения тротуара. Это было замедлило строительство т/ц. Поэтому предприятие согласовало проект с Рижским стройуправлением, в котором решение по тротуару было согласовано. В будущем все, кто будут строить на прилегающей территории, будут приспосабливаться к требованиям стройуправы и развивать всю инфраструктуру.

Общество Pilsēta cilvēkiem также не довольно таким решением. Организация считает, что Рижской думе стоит вмешаться и добиться того, чтобы пешеходы и жители Межциемса могли полноценно использовать эту инфраструктуру.

"Это всего несколько метров, которые нужно закончить. Это необходимо для общества. Или дума перенимает тротуар в свою собственность, или приводит его в порядок в принудительном порядке, как это делается с развалинами", - подчеркнул активист Pilsēta cilvēkiem Марис Йонов. "