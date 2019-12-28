KNAB видит прогресс в борьбе с коррупцией в Латвии

Несмотря на то, что коррупция в Латвии остается ощутимой проблемой, Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) видит прогресс в борьбе с этим явлением.
Как заявили в KNAB, в основе прогресса лежит систематическая, неустанная и целенаправленная работа по уменьшению коррупции, в том числе значительные ресурсы вкладываются в превентивную работу, информирование общества и разработку изменений к нормативным актам.
KNAB напоминает, что в индексе восприятия коррупции Transparency International 2019 года Латвия среди 180 стран мира заняла 41-е место с 58 пунктами, удержав свои позиции в данном рейтинге.
В 2017 году Латвия набрала в этом индексе 58 пунктов, в 2016 году - 57 пунктов. По мнению KNAB, неизменность показателей является своего рода инерцией.
2019 год был для бюро интенсивным и активным, хотя ресурсов по-прежнему не хватает, отмечает руководство KNAB.
Пока преждевременно говорить о результатах работы KNAB в 2019 году, так как отчет находится в процессе подготовки, однако с начала года по 17 декабря было начато 47 уголовных процессов.