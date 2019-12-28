Сб, 28.12.2019
В последние полгода моего пребывания процедура приемки ужесточилась. Когда привозили новый этап и его пропускали сквозь строй дубинок, очень громко включалась музыка на КП, чтобы не были слышны крики. Сергей Кривов, один из осужденных по "болотному делу"

KNAB видит прогресс в борьбе с коррупцией в Латвии

Памятник Свободы

ФОТО: Ieva Lūka/LETA

Несмотря на то, что коррупция в Латвии остается ощутимой проблемой, Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) видит прогресс в борьбе с этим явлением. 

Как заявили в KNAB, в основе прогресса лежит систематическая, неустанная и целенаправленная работа по уменьшению коррупции, в том числе значительные ресурсы вкладываются в превентивную работу, информирование общества и разработку изменений к нормативным актам. 

KNAB напоминает, что в индексе восприятия коррупции Transparency International 2019 года Латвия среди 180 стран мира заняла 41-е место с 58 пунктами, удержав свои позиции в данном рейтинге.

В 2017 году Латвия набрала в этом индексе 58 пунктов, в 2016 году - 57 пунктов. По мнению KNAB, неизменность показателей является своего рода инерцией. 

2019 год был для бюро интенсивным и активным, хотя ресурсов по-прежнему не хватает, отмечает руководство KNAB. 

Пока преждевременно говорить о результатах работы KNAB в 2019 году, так как отчет находится в процессе подготовки, однако с начала года по 17 декабря было начато 47 уголовных процессов.  

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