Его вызвал на бой сам Макгрегор. Смог бы звезда "Трансформеров" Уолберг победить ирландца?

Американский актер Марк Уолберг имеет намного более тесные связи со спортом, чем многие могут себе представить. Звезда регулярно занимается физическими упражнениями, продает спортивное питание и даже был вызван на бой ирландцем Конором Макгрегором, пишет Eurosport.
"Вызываю на бой голливудскую актрису Марка Уолберга. Бой на все акции!" – такую запись оставил Конор Макгрегор на своей странице в Twitter в марте 2019 года.
Такие выпады со стороны ирландца можно объяснить достаточно просто - он обижен на Уолберга за то, что тот является акционером UFC, но в боях при этом участия не принимал.
"Это смешно. Я потом и кровью создал эту компанию и тоже достоин получить акции. У Уолберга они есть, у меня – нет. Мы должны подраться", – так говорил Макгрегор в октябре этого года.
Однако Уолберг не единственный известный человек, владеющий акциями UFC. Например, акционерами также являются актер Бен Аффлек и телеведущий Джимми Киммел.
Почему же Конор недоволен именно Марком Уолбергом?
На самом деле, Марка можно назвать самым спортивным из всех, кто владеет акциями. Если десять лет назад американец еще был не в самой лучшей форме, то сейчас в его теле содержится лишь 6% жира, несмотря на то, что нормой является 20%, пишет Eurosport.
Конечно, многие актеры усиленно тренируются в спортзале для определенных ролей, но Уолберг зашел еще дальше - стоит лишь посмотреть на его режим дня.
Он просыпается в 2.30 и молится. Затем он тягает железо, играет в гольф, проводит время с детьми. Спать актер ложится в полвосьмого вечера.
Говоря о подготовке Уолберга к некоторым фильмам, нельзя не отметить то, насколько он вживается в роль. Например, для съемок в фильме "Кровью и потом" (Pain and Gain) актер ел десять раз в день, чтобы быть внешне похожим на настоящего фитнес-тренера.
"Я съел столько курицы, что теперь думаю – я уже сам курица", – шутил тогда Уолберг.
Во время съемок Марк весил 100 килограммов, при этом его рост составляет 173 сантиметра. Кроме того, на тот момент объем жира в теле Уолберга составлял лишь 8%.
Преображениям звезды "Трансформеров" может позавидовать даже мастер похудения Кристиан Бэйл. В 2013 году Уолберг весил 100 килограммов, а уже через год в фильме "Игрок" - всего лишь 62 килограмма.
В 2016 году Марк поправился до 98 килограммов в "Глубоководном горизонте", а потом похудел до 77 килограммов для "Трансформера" спустя всего год.
Однако дело вовсе не в стремлении быть успешным актером, на самом деле причина кроется гораздо глубже.
Жизнь Уолберга не всегда была такой безоблачной, какой она является сейчас. Он был девятым ребенком в бедной ирландской семье. Отец Уолберга работал дальнобойщиком, а мать - медсестрой.
Родители Марка развелись, мать много работала, поэтому он и его братья и сестры сами занимались своим воспитанием.
Уолберг бросил школу в 14 лет, попал в уличную банду, продавал марихуану и курил ее сам, продавал ворованные вещи.
Свободное время Марк проводил на спортивных площадках и в подвальных качалках.
В 16 лет Уолберг употребил какие-то наркотики, атаковал аптеку и жестоко избил двух взрослых мужчин. Один из них частично потерял зрение. После ареста Марк заверял, что ничего не помнил из-за наркотиков. Его посадили в тюрьму на 45 дней.
Но тяжелая юность не прошла зря, теперь Уолберг является совершенно другим человеком и он все таки закончил школу в 42 года.
"У всех моих братьев и сестер начались проблемы, не только у меня. Я ведь вырос в таком районе Бостона, где многие прямо из школы отправлялись в тюрьму. Каждый день доказывал, какой я крутой и сильный, чтобы выжить. Вот в 16 лет в тюрьме и оказался. Дурак", – говорил актер в одном из интервью.
Когда шли съемки фильма "Кровью и потом", Уолберг стал одержим фитнесом во время подготовки к роли. Он даже запустил собственный бренд спортивного питания Performance Inspired Nutrition. Марк был не доволен составом имеющихся на рынке продуктов, поэтому он создал свой.
На данный момент можно купить обычный сывороточный протеин от Уолберга и с добавлением жиросжигающих компонентов, а также предтренировочный комплекс из аргинина, бета-аланина, цитруллина, кофеина и креатина.
Уличное детство помогли Марку снять прекрасный спортивный фильм "Боец". Для подготовки к роли актер даже построил дома ринг. За роль второго плана в кинокартине Кристиан Бэйл получил "Оскар". Картина также получила номинацию в категории "Лучший фильм года".
Для роли в фильме Уолберг несколько лет занимался боксом. "Боец" по праву считается самым реалистичным в жанре - все бои Марк проводил без дублеров.
Акции UFC актер приобрел также из-за страсти к боям. Он купил пакет акций промоушена на 45 миллионов долларов. Большим количеством акций владеют лишь сестры Уильямс - у них ценных бумаг на 125 миллионов долларов.
Кроме того, один из крупнейших совладельцев и фактический глава UFC Ари Эмануэль является другом и бывшим агентом Уолберга. В 2000-х Марк снял успешный сериал "Красавцы" (Entourage), в котором прототипом друга главного героя был Эмануэль.
У голливудского агента отличные отношения с Макгрегором, ведь из-за него UFC стал самым хайповым промоушеном в мире. К слову, Уолберг так же, как и Конор, имеет ирландские корни. Поэтому не исключено, что боец и актер знакомы, а выпады Макгрегора в сторону Марка, скорее всего, представляют собой лишь пустые слова.