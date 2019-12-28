Его вызвал на бой сам Макгрегор. Смог бы звезда "Трансформеров" Уолберг победить ирландца?

"Вызываю на бой голливудскую актрису Марка Уолберга. Бой на все акции!" – такую запись оставил Конор Макгрегор на своей странице в Twitter в марте 2019 года.

Такие выпады со стороны ирландца можно объяснить достаточно просто - он обижен на Уолберга за то, что тот является акционером UFC, но в боях при этом участия не принимал.

"Это смешно. Я потом и кровью создал эту компанию и тоже достоин получить акции. У Уолберга они есть, у меня – нет. Мы должны подраться", – так говорил Макгрегор в октябре этого года.

Однако Уолберг не единственный известный человек, владеющий акциями UFC. Например, акционерами также являются актер Бен Аффлек и телеведущий Джимми Киммел.

Почему же Конор недоволен именно Марком Уолбергом?

На самом деле, Марка можно назвать самым спортивным из всех, кто владеет акциями. Если десять лет назад американец еще был не в самой лучшей форме, то сейчас в его теле содержится лишь 6% жира, несмотря на то, что нормой является 20%, пишет Eurosport.

Конечно, многие актеры усиленно тренируются в спортзале для определенных ролей, но Уолберг зашел еще дальше - стоит лишь посмотреть на его режим дня.

Он просыпается в 2.30 и молится. Затем он тягает железо, играет в гольф, проводит время с детьми. Спать актер ложится в полвосьмого вечера.

Говоря о подготовке Уолберга к некоторым фильмам, нельзя не отметить то, насколько он вживается в роль. Например, для съемок в фильме "Кровью и потом" (Pain and Gain) актер ел десять раз в день, чтобы быть внешне похожим на настоящего фитнес-тренера.

"Я съел столько курицы, что теперь думаю – я уже сам курица", – шутил тогда Уолберг.

Во время съемок Марк весил 100 килограммов, при этом его рост составляет 173 сантиметра. Кроме того, на тот момент объем жира в теле Уолберга составлял лишь 8%.

Преображениям звезды "Трансформеров" может позавидовать даже мастер похудения Кристиан Бэйл. В 2013 году Уолберг весил 100 килограммов, а уже через год в фильме "Игрок" - всего лишь 62 килограмма.

В 2016 году Марк поправился до 98 килограммов в "Глубоководном горизонте", а потом похудел до 77 килограммов для "Трансформера" спустя всего год.

Однако дело вовсе не в стремлении быть успешным актером, на самом деле причина кроется гораздо глубже.

Жизнь Уолберга не всегда была такой безоблачной, какой она является сейчас. Он был девятым ребенком в бедной ирландской семье. Отец Уолберга работал дальнобойщиком, а мать - медсестрой.

Родители Марка развелись, мать много работала, поэтому он и его братья и сестры сами занимались своим воспитанием.