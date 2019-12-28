В России три пенсионерки втихую начали производить водку на заброшенном заводе

До того, как полиция раскрыла подпольный бизнес, пожилые женщины смогли в общей сложности заработать на нелегальном алкоголе более 25 миллионов рублей (около 360 452 евро).

Завод, который использовали пенсионерки, был законсервирован в 2016 году. Оборудование, которое было в исправном состоянии, осталось там.

Как отмечают в местной прокуратуре, на работу женщины наняли жителей города, алкоголь производился без маркировки.

С ноября 2017 года по март 2018 года на заводе было произведено более 40 тысяч бутылок водки, общая стоимость которых составляет более 7,1 миллиона рублей (более 101 395 евро). Также полиция предотвратила производство еще 90 тысяч бутылок.