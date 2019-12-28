В Москве сотрудницу конной полиции вынудили уволиться из-за подписки на Навального

Татьяне Зиме 26 лет, она с 2014 года служила в конской полиции в Москве. Однако в этом году все изменилось, в марте у нее начались проблемы на работе из-за публикации после визита президента России Владимира Путина в часть. Девушка в шутку назвала главу РФ "царем".

Начальство было недовольно таким действием сотрудницы. Зиме намекнули, что так просто ей это с рук не сойдет. Об этом она рассказала в интервью Ксении Собчак.

Видео: За что уволили Татьяну Зиму?

Летом Татьяну вынуждали уволиться, придумывали различные для этого причины. Руководство подчеркивало, что раз девушка подписана в соцсетях на Навального и группу "Порнофильмы", она является оппозиционеркой.

"Я подписана в соцсети на Навального, непонятно, чем я преступила закон. Они решили, что я на чьей-то стороне", - рассказала она в интервью на YouTube-канале "Осторожно, Собчак!".

Зима подчеркнула, что в России бессмысленно идти против системы, поскольку "если делаешь что-то иное, тебя система просто жует и выплевывает оттуда".

В конце концов Татьяна уволилась, но признает, что не полностью по своей воле -

ее вынудили отказаться от работы, о которой она мечтала все свое детство.

Отметим, что Зима стала известна на международном уровне после того, как ее фотографии с ЧМ по футболу разлетелись по интернету. Девушке стали писать поклонники из Японии и Мексики, потом подключилась и Россия - Татьяну пригласили на шоу "Вечерний Ургант".

Это не нравилось пресс-секретарю полиции Ирине Волк.