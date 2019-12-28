В Москве сотрудницу конной полиции вынудили уволиться из-за подписки на Навального

В Москве сотрудницу конской полиции Татьяну Зиму уволили без возможности восстановления. Руководству не понравился тот факт, что девушка в соцсети Instagram подписана на российского оппозиционера Алексея Навального.
Татьяне Зиме 26 лет, она с 2014 года служила в конской полиции в Москве. Однако в этом году все изменилось, в марте у нее начались проблемы на работе из-за публикации после визита президента России Владимира Путина в часть. Девушка в шутку назвала главу РФ "царем".
Чтоб не писать каждому,хочу поздравить всех причастных,с днём Защитника Отечества!И речь не только о мужчинах😜 От чего вдруг двадцать третье — Это день только мужской? Женщин в форме вы заметьте, Их характер боевой! Всех, девчонок, что на службе Лучше кой-каких мужчин, Нам поздравить срочно нужно, На то много есть причин! В этот праздник пожелать Хочу счастья, и немало, Чин за службу одержать Вам не ниже генерала, Чтобы сложные задания Без проблем всегда решались, И чтоб все ваши желания Обязательно сбывались! #спраздником#мужчины и #женщины ,всех,кто носит #погоны #army #police #horse #life#military #girls #moscow #russia #mywork #полиция #полицияроссии #mylife #армия #девушкивформе #like4like #follow #olimpiadas #football #sport #mypolice #myworld #model #photography#video #авто #коннаяполиция
Начальство было недовольно таким действием сотрудницы. Зиме намекнули, что так просто ей это с рук не сойдет. Об этом она рассказала в интервью Ксении Собчак.
Видео: За что уволили Татьяну Зиму?
Летом Татьяну вынуждали уволиться, придумывали различные для этого причины. Руководство подчеркивало, что раз девушка подписана в соцсетях на Навального и группу "Порнофильмы", она является оппозиционеркой.
"Я подписана в соцсети на Навального, непонятно, чем я преступила закон. Они решили, что я на чьей-то стороне", - рассказала она в интервью на YouTube-канале "Осторожно, Собчак!".
Зима подчеркнула, что в России бессмысленно идти против системы, поскольку "если делаешь что-то иное, тебя система просто жует и выплевывает оттуда".
В конце концов Татьяна уволилась, но признает, что не полностью по своей воле -
ее вынудили отказаться от работы, о которой она мечтала все свое детство.
Отметим, что Зима стала известна на международном уровне после того, как ее фотографии с ЧМ по футболу разлетелись по интернету. Девушке стали писать поклонники из Японии и Мексики, потом подключилась и Россия - Татьяну пригласили на шоу "Вечерний Ургант".
Это не нравилось пресс-секретарю полиции Ирине Волк.
"Ирине Волк не понравилось, что меня начали звать к Урганту, к Малахову, из-за рубежа приходили запросы. Звонили и через нее просили сделать это все, ее, видимо, задело то, что звездность может от нее куда-то перейти, началась такая давка небольшая", - пояснила Татьяна.
Оставив службу в полиции, Зима хочет попробовать себя в качестве дизайнера. То, что произошло с девушкой не осталось незамеченным и самим Алексеем Навальным.
Оппозиционер опубликовал в своем Instagram письмо в поддержку Татьяны. Навальный попросил ее не расстраиваться и отметил, что большинство людей сейчас находятся на ее стороне.
"Рано или поздно мы добьемся того, что полиция будет на самом деле опорой правопорядка, а ее руководство будет озабочено борьбой с преступностью, условиями работы сотрудников и их социальными гарантиями. А не инстаграмом", - написал политик.
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Девушку на фото зовут Татьяна Зима. Она работает в московской конной полиции. Ну то есть работала, её уволили из МВД за то, что ОНА ПОДПИСАНА НА МЕНЯ В ИНСТАГРАМЕ. ⠀ СМИ сообщают: Зиму уволили из МВД без возможности восстановления. «Просто дальше думали, как меня убрать <…> Сделали такую вещь, якобы я не прошла проверку УСБ, потому что подписана на Навального и, вообще, я оппозиционерка, и не могу служить Родине. Да я подписана на него в Instagram, но это разве запрещено? Я разочарована в системе, не думала, что она настолько прогнившая». ⠀ У меня просьба ко всем: вот инстаграм Татьяны @zimatatiana. Зайдите к ней, поставьте ей пару лайков и напишите что-то хорошее. Если система травит совершенно невиновного человека, то давайте мы хоть скажем доброе слово. ⠀ Ну как можно уволить человека с работы за "неправильную подписку" в инстаграме? Да и разве это нормально, что в руководстве МВД сидят люди, которые, получая зарплату из нашего кармана, тратят время на то, что бегают по инстаграмам сотрудников и смотрят, кто кого лайкнул. ⠀ Ну а от себя хочу сказать: Татьяна, не расстраивайтесь. Вся страна наша сейчас так устроена: начальники либо идиоты, либо воры. Но любой нормальный человек вне зависимости от политических взглядов сейчас на вашей стороне. Уверен, что и честные сотрудники МВД - тоже. Рано или поздно мы добьемся того, что полиция будет на самом деле опорой правопорядка, а её руководство будет озабочено борьбой с преступностью, условиями работы сотрудников и их социальными гарантиями. А не инстаграмом. Именно такая полиция есть во многих странах, значит, и мы сможем. ⠀ Ну а ваших обидчиков отправим чистить конюшни московской конной полиции. С наступающим Вас.