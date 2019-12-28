Супруг Заворотнюк Петр Чернышев вывел годовалую дочь на лед

У супруга Анастасии Заворотнюк Петра Чернышева сейчас тяжелые времена. Но недавно состоялась грандиозная премьера шоу Татьяны Навки "Спящая красавица. Легенда двух королевств". Портал "Комсомольская правда" сообщает, что фигурист вывел годовалую дочь Милу на лед.
В ледовом шоу приняла участие не только Татьяна Навка, но и ее 5-летняя дочь Надя. Роль Спящей красавицы исполнила Алина Загитова. Петр Чернышев сыграл роль возлюбленного Татьяны.
Сейчас жена Петра Анастасия Заворотнюк проходит курс реабилитации после второй сложнейшей операции. Ходят слухи, что артистка чувствует себя чуть лучше.
Издание сообщает, что в финале спектакля Татьяна Навка сказала Петру, что в зале находится его годовалая дочка Мила. Фигурист взял малышку и вывел ее на лед.
Мужчина так трогательно целовал маленькую Людмилу, что, по словам журналистов, зрители начали плакать.