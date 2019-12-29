Финансовый гороскоп на январь 2020 года

Овен

Для Овна год начнется с удач. Особенно им повезет, если они начнут реализовывать свои самые смелые планы. Планеты в этот период оказывают огромное влияние, а значит необходимо его направить в правильное русло. Экономия поможет поправить материальное положение. В начале 2020 года хорошо начать посещать какие-либо курсы или семинары.

Телец

Для Тельцов хорошо сохранять хорошие взаимоотношения с родными и близкими. Это поможет Тельцам преодолеть трудности в 2020 году. В начале года могут возникнуть проблемы с финансовым положением, но уже в конце месяца оно наладится. Астрологи советуют в 2020 году Тельцам активно трудиться, но за забывать про отдых.

Близнецы

Близнецы в январе будут под влиянием звезд и планет. Начало года будет особо важным, поэтому необходимо правильно себя настроить. Для Близнецов очень важно выстроить план на год и задуматься о целях. В любом случае, финансовое благополучие в 2020 году зависит от желания реализовывать новые планы.

Рак

Астрологи утверждают, что если Раки перестанут заниматься самокопанием, то достигнут финансового благополучия. Стоит верить в себя и свои силы. В начале года следует оставить страхи позади и шагнуть навстречу будущему. Родные и близкие помогут решить некоторые проблемы, но важной в 2020 году станет ваша интуиция. Планеты и звезды будут влиять на вас, а шестое чувство будет подсказывать, как дальше действовать.

Лев

Львам в 2020 году надо посвятить себя работе и любимому делу. Астрологи советуют в начале января заняться собственным здоровьем. Грядущий год - это хороший повод воплотить самые сокровенные желания, изменить свой график работы и реализовать планы. Поверьте, все это пойдет вам только на пользу.

Дева

Девам надо вступить в финансовую гонку уже в самом начале года. Этот год будет успешен для финансовых вложений и вкладов в собственное образование. Астрологи рекомендуют пройти курсы профессионального роста, которые помогут продвинуться по карьерной лестнице.

Весы

Весам в следующем году надо быть более решительными, это принесет им финансовых успех. Если говорить о работе, но необходимо думать о заработке и учитывать риски. Следует прислушаться к интуиции и избегать сомнительного партнерства в делах. Здравый рассудок и расчетливость помогут избежать финансового краха.

Скорпион

Астрологи рекомендуют Скорпионам обратить внимание на собственные силы и восстановить жизненную энергию. Звезды рекомендуют этому знаку Зодиака больше отдыхать. Главное - это составить правильный план действий. Астрологи советуют быть благоразумнее, это поможет сохранить стабильность в делах и приумножить финансовое положение.

Стрелец

Стрельцам в 2020 году придется изрядно поработать, чтобы добить благополучия. Астрологи советуют быть внимательнее к просьбам помощи от родных и близких. В результате - это окупится в виде приятного финансового бонуса. Звезды и планеты будут настроены таким образом, что удача сама будет идти в руки у Стрельцам.

Козерог

В 2020 году Козерогам надо уделить время себе. Их нервозность и сомнения могут повредить грядущим планам и отдалить успех. В начале года требуется полностью настроиться на успех, отдохнуть и поверить в себя. Необходимо сделать первый шаг, тогда благополучие не заставит себя ждать. Первые плоды успеха Козероги увидят уже в конце января.

Водолей

Водолеи в новом году смогут кардинально изменить свою жизнь. Они станут смелее и решительнее. Наконец-то Водолеи реализуют свои смелые мечты, проведут финансовые переговоры и добьются финансового успеха. Астрологи рекомендуют в этом году носить талисманы.

Рыбы

Рыбы проведут 2020 год по знаменем дел, работы, карьеры и денег. Звезды и планеты сойдутся для них в благоприятной позиции. Важно, чтобы каждый день был шагом к финансовой независимости. Но осторожно, следует не совершать спонтанных покупок.