Только для взрослых: удиви свою вторую половину в новогоднюю ночь!

Массажное масло или свечи

Сделайте своему/своей возлюбленной расслабляющий и ароматерапевтический, во время которого на тело наносят приятно пахнущее теплое масло c эфирными маслами. Процедуру можно превратить в настоящий сюрприз, и до начала массажа он/она об этом даже не догадается. Создайте романтичную обстановку, зажгите свечи. Используйте массажное масло и свечи.

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Вибратор с пультом дистанционного управления

Сейчас на рынке интимных товаров масса вибраторов подобного типа. Это прекрасный способ разнообразить сексуальную жизнь и внести в нее новые ощущения. Управлением интенсивностью и типом вибрации в таких устройствах осуществляется на расстоянии. Такие вибраторы не имеют проводов, очень надежны и удобны в использовании. Есть устройства, которыми можно управлять с помощью специального мобильного приложения.

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Соблазнительная одежда

Чулки, корсет, эротическое шелковое белье, позволят вам чувствовать себя соблазнительно как в спальне, так и за ее пределами. Но определенные пикантные костюмы для ролевых игр разогреют любые отношения!

Непристойная игра для взрослых

Комплекты интимных игр - это целый набор предложений. Здесь есть простые карточные игры, кости и сложные "настолки", но это отличная находка для создания прелюдии, которая так важна в отношениях.

Совместный поход на фестиваль Erots

Можно приобрести билеты на фестиваль Erots 2020. Это мероприятие позволит паре лучше узнать друг друга, открыть для себя нечто новое, получить новые впечатления от сексуальных представлений и экспериментов! В этом году фестиваль будет проходить с 21 по 23 февраля.

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Пикантные купоны

Подарок не всегда может быть ощутим, иногда - это совместные приключения. Чтобы добавить в отношения искру, можно придумать пикантный сценарий, который придаст новизну ощущениям. Купоны с красивыми надписями, которые можно подарить друг другу - это и приключение и призыв воспользоваться неприличным предложением прямо сейчас.

Немного БДСМ

Эксклюзивные бархатные наручники из замша, повязки на лицо, специальные ленты и другие бдсм-аксессуары создадут совершенное новые и острые ощущения.

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Не забывайте о лубриканте!

Пробуйте использовать лубрикант. С ассортиментом можно ознакомиться даже в обычной аптеке. Лубриканты — это специальные смазки и гели. Они сделают вашу интимную близость более приятной.

Приятной новогодней ночи и не забывайте про безопасный секс!