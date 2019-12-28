В Курземе разыскиваются пропавшие без вести женщина и девочка

В четверг, 26 декабря, Руслана Шипинова 1966 ода рождения вышла из своего дома в селе Керамика, расположенном в Падурской волости Кулдигского края, и до сих пор не вернулась. У женщины могут быть проблемы со здоровьем.

ПРИМЕТЫ: средний рост, корпулентное телосложение, каштановые волнистые волосы до плеч, обычно носит их распущенными.

МОГЛА БЫТЬ ОДЕТА В: синие или черные джинсы, толстая коричневая, красная или фиолетовая куртка.

В свою очередь в пятницу, 27 декабря, в 20 часов из своего места жительства на улице Усмас в Лиепае вышла Эндия Освалде 2004 года рождения. Девочка до сих пор не вернулась.

ПРИМЕТЫ: рост 185 сантиметров, среднего телосложения, волосы темно-каштановые до плеч.

БЫЛА ОДЕТА В: короткую черную куртку, светлые рваные джинсы, белая обувь на ногах.

Девочка может находиться в микрорайоне Яунлиепая.