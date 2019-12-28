"Динамо" пропустило 5 шайб от "Топердо" и проиграло девятый матч подряд

Отметим, что это поражение стало для команды Гирта Анкипанса девятым подряд. В последний раз "динамовцы" побеждали больше месяца назад.

Хозяева открыли счёт в матче уже на 2-й минуте после точного броска Станислава Бочарова. Чуть меньше шести минут потребовалось рижанам для того, чтобы сравнять счёт в матче - автором шайбы выступил Александр Протапович.

Ещё четыре минуты спустя уже рижане были впереди благодаря голу Оскара Батни, но на перерыв команды всё-таки ушли при ничейном счёте. Вторую шайбу в ворота "Динамо" забросил Бочаров.

Во втором периоде забивали уже только хоккеисты "Торпедо", при чём все три шайбы были заброшены уже в первые 7 минут. Сначала Михаил Варнаков вывел вперёд хозяев, затем Бочаров оформил хет-трик, а точку в матче поставил Андрей Белевич - 5:2.

Не помогла рижанам и замена вратаря Александра Салака на Андрея Макарова. В третьем периоде хозяева продолжали играть активнее и владели инициативой, но счёт в матче больше не изменился.