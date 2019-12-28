Крушение самолета в Алматы. Что известно спустя сутки

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Самолет Fokker-100 авиакомпании Bek Air утром в пятницу после вылета из аэропорта 07:22 стал терять высоту, пробил бетонное ограждение, столкнулся с двухэтажным здание и упал в районе жилого сектора. На борту находились 93 пассажира и пять членов экипажа. 12 человек погибли, 49 пострадали. Большинство из них - 47 человек, в том числе девять детей - днем 28 декабря еще находились в стационарах Алматы.

Пресс-служба МВД Казахстана в субботу утром сообщила, что следствием отрабатываются несколько версий причин крушения, в том числе техническая неисправность лайнера, метеорологические условия и возможные ошибки, допущенные при пилотировании. Еще накануне стало известно, что командир воздушного судна Марат Муратбаев погиб.

Ранее вице-премьер Казахстана Роман Скляр говорил о двух версиях - "либо ошибка пилота, либо техническая причина". Он подтверждал сообщения о том, что во время взлета самолет дважды коснулся хвостом взлетно-посадочные полосы. Расследователи нашли царапины на взлетной полосе.

Кроме того, МВД проверяет работу всех наземных и авиационных служб, сказал министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев.

В пятницу вечером была обнародована аудиозапись переговоров диспетчеров с летчиками. На ней слышно, что через несколько секунд после того, как диспетчер разрешил экипажу совершить взлет, пилоты перестали выходить на связь. Так и не сумев установить связь, диспетчер объявил тревогу.

Подробности происшествия

Один из выживших, предприниматель Аслан Назаралиев рассказал Reuters, что самолет начал сильно вибрировать, а потом врезался в землю. Назаралиев сидел рядом с аварийным выходом в 15-м ряду. По его словам, с момента, когда самолет начало трясти и до аварии прошло достаточно времени: он успел спрятать телефон и пристегнуть ремень.

Когда самолет развалился пополам, все передние ряды перед ним оказались оторваны. Он вместе с другими пассажирами выбрался из самолета через аварийный выход, а потом стал доставать других. "Некоторые были зажаты бетонными обломками здания. Были слышны рыдания и крики, и было темно", - рассказал он.

Другой выживший в аварии пассажир Евгений Кульгавый рассказал, что когда самолет оторвался от земли он почувствовал сильный удар. "Мне показалось, что самолет очень долго разгоняется. Когда начался отрыв от земли, был сильный удар. Было такое ощущение, что он зацепился или за взлетную полосу, или за забор какой-то. Нас подкинуло вверх, потом был удар об землю, самолет еще раз подкинуло вверх и опять ударило об землю", - рассказал он агентству Tengrinews.kz.

По словам Кульгавого, после того, как самолет остановился, был открыт аварийный выход. Люди начали выбираться из самолета и бежать в страхе, что он может взорваться. Однако потом стали возвращаться и помогать пострадавшим.