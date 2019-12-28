Посещаемость на отлично: известно, какие депутаты реже всего пропускали заседания Сейма

За 11 месяцев 2019 года заседания Сейма активнее всего посещали не принадлежащие к фракциям депутаты, свидетельствуют расчеты агентства LETA.
По информации на сайте Сейма, за 11 месяцев состоялось 39 заседаний парламента.
Семь внефракционных депутатов пропустили заседания Сейма 21 раз, что составляет всего 7,6% от количества возможных посещений.
Второе место по посещаемости заседаний Сейма занимают депутаты национального объединения Visu Latvijai!-Tēvzemei un brīvībai/LNNK (9,8% пропусков), третье -"Согласие" (12%), четвертое - Новая консервативная партия (12,6%), пятое - депутаты "Для развития/За!" (15%), шестое - KPV LV (пропущено 17% заседаний, что связано в том числе с запретом посещать заседания депутату Атису Закатистову).
Больше всего заседаний пропустили депутаты Союза "зеленых" и крестьян - 21,7%.