Сб, 28.12.2019
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Посещаемость на отлично: известно, какие депутаты реже всего пропускали заседания Сейма

Алдис Гобземс

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

За 11 месяцев 2019 года заседания Сейма активнее всего посещали не принадлежащие к фракциям депутаты, свидетельствуют расчеты агентства LETA.

По информации на сайте Сейма, за 11 месяцев состоялось 39 заседаний парламента.

Семь внефракционных депутатов пропустили заседания Сейма 21 раз, что составляет всего 7,6% от количества возможных посещений.

Второе место по посещаемости заседаний Сейма занимают депутаты национального объединения Visu Latvijai!-Tēvzemei un brīvībai/LNNK (9,8% пропусков), третье -"Согласие" (12%), четвертое - Новая консервативная партия (12,6%), пятое - депутаты "Для развития/За!" (15%), шестое -  KPV LV (пропущено 17% заседаний, что связано в том числе с запретом посещать заседания депутату Атису Закатистову).

Больше всего заседаний пропустили депутаты Союза "зеленых" и крестьян - 21,7%. 

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