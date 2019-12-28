Уже завтра состоится обмены Украины пленными с боевиками

"Завтра должен состояться обмен. Мы его ждем. Пока не закончена верификация всех людей", - сообщил Зеленский во время своего визита в Ивано-Франковскую область.

Он указал, что этот вопрос является сложнейшим заданием в этом гду.

Обмен пленными подтвердили и боевики, сообщив, что они получат 87 пленных, а Киев получит 55 пленных.

Украина и территории оккупированной Восточной Украины хотят начать новый год без новых заложников.