Уже завтра состоится обмены Украины пленными с боевиками

В субботу, 28 декабря, президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что в воскресенье, 29 декабря, состоится обмен пленными с пророссийскими боевиками в Донбассе, сообщает Ukrinform.
"Завтра должен состояться обмен. Мы его ждем. Пока не закончена верификация всех людей", - сообщил Зеленский во время своего визита в Ивано-Франковскую область.
Он указал, что этот вопрос является сложнейшим заданием в этом гду.
Обмен пленными подтвердили и боевики, сообщив, что они получат 87 пленных, а Киев получит 55 пленных.
Украина и территории оккупированной Восточной Украины хотят начать новый год без новых заложников.
Россия в феврале 2014 года оккупировала принадлежащий Украине Крымский полуостров. С апреля 2014 года поддерживаемые и вооруженные Москвой боевики, диверсанты и солдаты российских частей заняли широкие области Луганска и Донецка на востоке Украины.