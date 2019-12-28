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Уже завтра состоится обмены Украины пленными с боевиками

ФОТО: EPA/Scanpix

В субботу, 28 декабря, президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что в воскресенье, 29 декабря, состоится обмен пленными с пророссийскими боевиками в Донбассе, сообщает Ukrinform. 

"Завтра должен состояться обмен. Мы его ждем. Пока не закончена верификация всех людей", - сообщил Зеленский во время своего визита в Ивано-Франковскую область. 

Он указал, что этот вопрос является сложнейшим заданием в этом гду. 

Обмен пленными подтвердили и боевики, сообщив, что они получат 87 пленных, а Киев получит 55 пленных. 

Украина и территории оккупированной Восточной Украины хотят начать новый год без новых заложников. 

Россия в феврале 2014 года оккупировала принадлежащий Украине Крымский полуостров. С апреля 2014 года поддерживаемые и вооруженные Москвой боевики, диверсанты и солдаты российских частей заняли широкие области Луганска и Донецка на востоке Украины. 

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