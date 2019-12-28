Путин попал в список людей, определивших десятилетие

Всего в списке числятся 19 политиков, 22 предпринимателя, а также 9 представителей культуры, спорта и шоу-бизнеса.

В рейтинг Financial Times также попали президент США Дональд Трамп, президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер ФРГ Ангела Меркель, бывший президент США Барак Обама, премьер-министр Индии Нарендра Моди, председатель КНР Си Цзиньпин, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и председатель Европейского центрального банка Кристин Лагард.

Кроме того, Financial Times включило в список экс-главу Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, Эдварда Сноудена, пакистанскую активистку Малалу Юсуфзай и лидера протестов в Гонконге Джошуа Вонга.

Среди бизнесменов выбор издания пал на основателя Tesla Илона Маска, главу Apple Тима Кука, а также главу Amazon Джеффа Безоса и основателя Microsoft Билла Гейтса. Основатель Facebook Марк Цукерберг также попал в список.