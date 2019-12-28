Сб, 28.12.2019
В последние полгода моего пребывания процедура приемки ужесточилась. Когда привозили новый этап и его пропускали сквозь строй дубинок, очень громко включалась музыка на КП, чтобы не были слышны крики. Сергей Кривов, один из осужденных по "болотному делу"

Путин попал в список людей, определивших десятилетие

Владимир Путин

ФОТО: AP/Scanpix

Президент России оказался в списке 50 людей, которые определили облик последнего десятилетия. Рейтинг был составлен британским изданием Financial Times, отмечает Esquire. 

Всего в списке числятся 19 политиков, 22 предпринимателя, а также 9 представителей культуры, спорта и шоу-бизнеса.

В рейтинг Financial Times также попали президент США Дональд Трамп, президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер ФРГ Ангела Меркель, бывший президент США Барак Обама, премьер-министр Индии Нарендра Моди, председатель КНР Си Цзиньпин, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и председатель Европейского центрального банка Кристин Лагард.

Кроме того, Financial Times включило в список экс-главу Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, Эдварда Сноудена, пакистанскую активистку Малалу Юсуфзай и лидера протестов в Гонконге Джошуа Вонга. 

Среди бизнесменов выбор издания пал на основателя Tesla Илона Маска, главу Apple Тима Кука, а также главу Amazon Джеффа Безоса и основателя Microsoft Билла Гейтса. Основатель Facebook Марк Цукерберг также попал в список.

Кроме того в рейтинге оказались  актриса Роуз Макгоун, модель и предпринимательница Кайли Дженнер и футболисты Криштиану Роналду и Лионель Месси.

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